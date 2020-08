Tager man bussen uden mundbind, kan man blive smidt af ved næste stop. Går man derimod ombord på en færge uden mundbindet, er der overvejende lille sandsynlighed for, at man bliver smidt over bord.

Det udnytter flere færgegæster hos Samsøe Rederi dagligt - og det får direktøren for rederiet til at sige stop.

»Vi har efterhånden så mange tilfælde, hvor folk bliver diskussionslystne og stiller spørgsmålstegn ved, om de skal have mundbind på eller ej. Det forstår jeg. Den skal bare ikke tages på vores færge, hvor vores personale skal stå og tage diskussionen med folk,« lyder det fra Carsten Kruse.

Det er et udbredt problem, forklarer direktøren, at færgegæsterne finder på undskyldninger - og undskyldninger er der som bekendt mange af:

I går begyndte en kvindelig medarbejder at græde på sin vagt, fordi hun havde gået og sagt det samme 25 gange i træk Carsten Kruse, direktør for Samsøe Rederi

»Det er sådan noget med, at det ikke hjælper alligevel, og det er ubehageligt at have på. Andre kan finde på at købe en cola eller en bakke pomfritter og sidde med det under hele overfarten, fordi, som de siger, at man jo ikke behøver have masken på, når man drikker eller spiser.« siger Carsten Kruse.

»Så sidder de der og tygger i tre kvarter. Det er barnligt og en bevidst provokation. Det er fint, at man er uenig, men det er ikke på vores færge, den diskussion skal tages.«

Det er transportvirksomhederne selv, der er ansvarlige for at håndhæve de nye regler om mundbind i den kollektive trafik - derfor er det også personalet på Samsøe Rederi, der er nødt til at irettesætte de passagerer, der nægter at iføre sig mundbind.

Og det går i disse dage hårdt ud over de - typisk unge - ansatte, som gang på gang skal tage kampen mod de stædige passagerer:

Hvad mener du om, at færgegæsterne ikke vil bruge mundbind?

»I går begyndte en kvindelig medarbejder at græde på sin vagt, fordi hun havde gået og sagt det samme 25 gange i træk, hvor folk simpelthen ikke bare tager maskerne på. Hun bad bare folk om at følge reglerne, men det skal åbenbart diskuteres - som om, det er os, der har vedtaget loven,« siger direktøren.

Normalt render kaptajnerne ikke rundt nede i færgens caféteria, men Carsten Kruse har set sig nødsaget til at sende dem ned, når gæsterne ikke makker ret og gør som det almindelige personale siger:

»Det pisser mig af, når en kvindelig cafémedarbejder beder folk om at tage mundbind på gentagende gange, så gør folk det ikke, men når man så kalder op til kaptajnen, så retter de ind. Hvorfor gør de det ikke bare fra starten af? Så kan man sidde der og tænke, at man ikke er god nok, fordi man arbejder på en café på en færge.«

Det var, da Carsten Kruse blev gjort bekendt med den kvindelige medarbejders oplevelse, at han strøg til tasterne, og i et facebookopslag opfordrede færgens passagerer til at følge reglerne:

'Tag nu og hjælp os - det er en time af jeres liv! Men det gør en verden til forskel for os. Vi gider ikke vagter eller politi – men kun at vi hjælper hinanden. Det er alt hvad vi beder om,' lød det blandt andet i opslaget, som har fået en del mere opmærksomhed, end opslag på Samsø Rederis facebookside normalt får.

Carsten Kruse håber, at kommende gæster på færgen vil blive bedre til at bruge de lovpligtige mundbind:

»Jeg vil ikke dømme eller slå dem oven i hovedet. Det er noget, jeg beder om,« lyder det fra direktøren.