Hvis du overvejer at tage et smut til solskinsøen Bornholm i efterårsferien, så gælder det om at være hurtig.

I hvert fald hvis man gerne vil have bilen med sig på den anden side af vandet.

I skolernes efterårsferie, som finder sted i uge 42, melder Bornholmslinjen nemlig udsolgt på flere afgange på strækningen mellem Ystad og Rønne.

Det skriver TV 2 Bornholm.

De udsolgte afgange ses særligt lørdag, som er kendt for at være 'store skiftedag' i sommerhusene, for her er alle syv afgange allerede revet væk.

Men det er faktisk ikke den eneste dag, hvor der har været rift om billetterne.

Hvis man tager et kig på Bornholmslinjens hjemmeside, kan man også se, at fredag og søndag er populære rejsedage, for her melder rederiet ligeledes om udsolgte afgange.

På alle syv afgange den 16. oktober er der fuldkommen udsolgt. Foto: Bornholmslinjen Vis mere På alle syv afgange den 16. oktober er der fuldkommen udsolgt. Foto: Bornholmslinjen

Ifølge Jesper Maack, som er kommunikationschef hos Bornholmslinjen, er der dog en helt klar årsag til, hvorfor billetterne er så eftertragtet i øjeblikket. De solgte billetter er nemlig en del af en tendens.

Det skyldes, at det i år forventes, at der kommer ekstra mange besøgende gæster til solskinsøen i uge 42 i forhold til de to forgangne år, hvor coronapandemien har hærget.

Billetterne på forbindelsen mellem Ystad og Rønne har nemlig solgt 17 procent flere billetter i forhold til samme periode sidste år. Og det er ligeledes tale om fremgang i salget på ruten fra Sassnitz, i Tyskland, til Rønne.

Modsat hertil er billetsalget på forbindelsen mellem Køge og Rønne dog faldet med næsten 20 procent.

Overordnet kan det dog slås fast, at billetter til alle tre ruter, som Bornholmslinjen udbyder, er steget markant over de sidste år.