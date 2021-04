De to Samsøfærger Prinsesse Isabella og Lilleøre er fredag kollideret.

Kollisionen skete omkring kl. 13:00, da Prinsesse Isabella skulle anløbe Sælvig Havn. Det fortæller færgedirektøren ved Samsø Rederi, Carsten Kruse, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi ved endnu ikke helt, hvordan det kunne ske, men ved indløbet sejler Prinsesse Isabella ind fra en anden vinkel, end hun plejer, og derved snitter hun Lilleøre, siger Carsten Kruse.

Den gamle færge, som sejler mellem Sælvig og Hou, har ramt den nye hurtigfærge i venstre hjørne, og både fortøjninger og gelænderet langs den nye færge er blevet beskadiget.

- Det er møgærgerligt for at sige det ligeud. Men der er heldigvis ikke kommet nogen til skade, og det er det vigtigste, siger færgedirektøren.

Samsø Kommune har spyttet 41 millioner kroner i den spritnye hurtigfærge, Lilleøre, som skal sejle mellem Sælvig på Samsø og Dokk1 i Aarhus.

Den første officielle tur med passagerer var planlagt til at blive mandag den 26. april, men på grund af uheldet er indvielsen af den nye færge nu udskudt.

- Hurtigfærgen kommer ikke til at sejle den 26. april. Det er der slet ingen tvivl om, og det er så ærgerligt, siger Carsten Kruse.

For at prøvesejle færgen med passagerer havde Samsø Rederi også annonceret, at de lørdag den 24. april og søndag den 25. april ville give de hurtige passagerer en gratis tur, men det er også aflyst.

- Vi skal have en taksator ud og kigge på færgen, og så skal han vurdere, hvor slemt det er, og hvad der skal ske, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.