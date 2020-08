Et ægtepar, der er smittet med corona, var fredag med Fjordline-færgen mellem Hirtshals og Langesund.

Et par, der fredag var om bord på færgen "MS Stavangerfjord", der sejler mellem Hirtshals i Vendsyssel og den norske by Langesund, er bekræftet smittet med coronavirus.

Det oplyser koncernchefen i rederiet Fjord Line, Rickard Ternblom, til det norske medie VG.

Det er uvist, hvilken nationalitet parret har.

Parret, der blev testet efter turen, brugte mundbind på færgen, og norske sundhedsmyndigheder mener derfor, at smitterisikoen har været lav, skriver VG.

Lørdag har Fjord Line ikke overblik over, hvor mange der har været om bord på færgen.

Men den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), har forfattet en sms til alle passagererne, der var med på færgen fredag formiddag klokken 09.00. Færgeturen tog fire timer.

- Samtlige passagerer har fået en sms fra os med information. Den er skrevet af FHI og videresendt af os og indeholder information om situationen, siger Rickard Ternblom til det norske medie Dagbladet.

Ifølge VG står der blandt andet i sms'en, at smitterisikoen var lav, men man beder alligevel alle om at holde øje med egen tilstand og gå i karantæne og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer.

Ægteparret valgte at blive testet efter turen, da de fandt ud af, at de kunne have været i kontakt med nogle, som også er smittet, fortæller kommuneoverlægen i Bamble, Steinar Graff, til VG.

Det er ikke første gang i løbet af de seneste uger, at passagerer på et norsk skib er blevet ramt af smitte.

Flere besætningsmedlemmer og passagerer på det norske Hurtigruten-skib "Roald Amundsen" blev bekræftet smittet med coronavirus i begyndelsen af august.

Det fik myndighederne til at forbyde skibe med over 100 personer om bord at lægge til i norske havne i to uger.

Derimod var der tale om falsk alarm på det norske krydstogtskib "Seadream 1", da en dansk passager, som havde afsluttet sin tur, oplyste, at han var bekræftet smittet.

Det betød, at alle passagerer om bord på den næste rute blev isoleret på skibet, imens det lagde til kaj ved den norske kystby Bodø, hvor alle blev testet.

9. august kunne rederiet så oplyse, at danskeren alligevel ikke var smittet. Og ingen var desuden smittet blandt passagerne.

/ritzau/