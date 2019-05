De 126 passagerer har siden fredag formiddag været strandet i Vadehavet.

Rømø Sild-færgen stødte på grund, da tekniske problemer sendte det ud af kurs tæt på Havneby.

Passagererne og besætningsmedlemmerne kan forvente at komme fri ved 18-tiden, skriver JydskeVestkysten.

»Vi havde et teknisk problem, der førte til, at færgen kom ud af kurs og stødte på grund. Vi må afvente eftermiddagens højvande før færgen kan komme fri. I værste tilfælde sker det først ved 18-tiden,« siger direktør for Rømø Sild-overfarten og rederiet FRS, Birte Dettmer.

Det er 'Sylt Express' som er stødt på grund efter 10 mimutters sejlads.

Meldingerne lyder, at alle har mad og drikke, hvilket hjælper på stemningen ombord.

Årsagen til uheldet og eventuelle materielle skader kendes på nuværende tidspunkt ikke.