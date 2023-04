Lyt til artiklen

En personbil er kørt ud over en skrænt.

Det bekræfter vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

En personbil med to unge mænd kom fredag aften kørende fra Sønderborg, da de i et venstresving mister herrerdømmet over bilen.

Bilen, der først svingede over i modsatte vognbane, påkørte flere træer, hvorefter den kørte ud over en skrænt ved Dybbøl Banke.

Politiet oplyser, at der er tale om person, der er lettere tilskadekommen.

Personbilen, der kørte ud over en skrænt ved Dybbøl Banke, påkørte et træ, hvorefter motoren blev slynget ud af bilen.

