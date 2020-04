For små to timer siden var der et færdselsuheld på Brovej mellem Harre og Glyngøre i Jylland.

Her kørte en personbil frontalt ind i en lastbil. Føreren af personbilen var en 70-årig mand fra lokalområdet, og han er afgået ved døden.

Føreren af lastbilen er sluppet uskadt fra ulykken.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på deres Twitter-profil.

Færdselsuheld på Brovej. Personbil kørte ad Brovej mod syd kom af ukendte årsager over i den modsatte kørebane, hvor bilen ramte fronttalt ind i en lastbil. Føreren af personbilen, en 70 årig mand fra lokalområdet, blev dræbt ved ulykken. Føreren af lastbilen uskadt. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) April 6, 2020

Politiet skriver, at føreren af personbilen kørte i sydgående retning på Brovej, da han af uforklarlige årsager kørte over i modsatte kørebane.

Midt- og Vestjyllands Politi skrev efter ulykken, at der ingen tidshorisont var på, hvor længe vejen ville være lukket.

Vagtchefen fortæller til B.T., at kørebanen bliver åbnet ved 14.30-tiden igen:

»De er ved at åbne kørebanen deroppe igen, men der er stadig en lastbil i grøften, som vi skal have fjernet. Derfor vil vi lukke kørebanen kortvarigt igen på et tidspunkt.«