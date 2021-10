»Det er en planlægningsfejl.«

Sådan lyder det fra vicedirektør for kørekortområdet i Færdselsstyrelsen, Brian Paust Nielsen, til Mohamad Saada, der for en uge siden stod uden en køreprøvesagkyndig til en køreprøve.

Mohamad Saada fortalte torsdag til B.T., hvordan hans elev stod slukøret og nervøs tilbage, efter hans prøvesagkyndige aldrig mødte op til hans køreprøve – en køreprøve han har ventet længe på.

»Jeg er jo rigtig ærgerlig over, at der står en elev og skal til prøve, og der ikke er en sagkyndig, fordi vi har lavet en fejl. Det må jeg bare undskylde,« siger Brian Paust Nielsen.

Brian Paust Nielsen forklarer til B.T., at én af de syv prøvesagkyndige, der skulle til Odense den fredag morgen, var kørt til Assens ved en fejl.

Mohamad Saada er glad for undskyldningen:

»Der kan jo ske fejl, men jeg håber virkelig ikke, at det sker igen. Jeg ville bare have ønsket, at man som minimum kunne få kontakt til dem, når man står derude, så man ikke er helt magtesløs,« siger Mohamad Saada.

Også dette beklager Brian Paust Nielsen.

»Det er jeg ked af. Vi prøver at gøre det bedre hver eneste dag. Der vil være startvanskeligheder, og dem skal vi selvfølgelig lære af,« siger han og tilføjer:

»Men der er også rigtig mange, der gerne vil tale med os lige nu, så jeg kan godt forestille mig, at han har siddet i kø for at komme igennem til os.«

Vicedirektøren er ikke helt afvisende overfor at kigge på telefontiderne, så de matcher det tidsrum, hvor der køres prøver.

Han forklarer dog, at styrelsen lige nu arbejder på at finde de bedste fælles løsninger for et område, der før har haft forskellige løsninger i hver de 11 politikredse.

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

»Og så overtog vi området 1. oktober, og vi har mange nye ansatte og nye systemer. Systemer som vi først er ved at sætte strøm til nu.«

Han peger på, at der også var problemer med ventetider, før Færdselsstyrelsen overtog ansvaret på grund af coronanedlukningerne.

»Dog er jeg bare rigtig glad for, at vi lykkedes med at køre den prøve, som eleven mødte op til, og at han bestod,« slutter vicedirektøren.