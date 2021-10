Efter pres fra især fynske kørerlærere opfordrede Færdselsstyrelsen tirsdag de københavnske kørelærere til at stoppe med at booke prøvetider på Fyn og i Jylland.

Den opfordring er der tilsyneladende flere kørelærere, der har valgt at lytte til.

I hvert fald sender Færdselsstyrelsen nu en tak til kørelærerne i en pressemeddelelse.

»Færdselsstyrelsen kan med glæde se, at en stor del af kørelærerne allerede har valgt at følge vores opfordring om ikke at booke prøver udenfor kørelærerens eller køreelevens område,« lyder det.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan kørelærere på Fyn ikke har kunne få nogen teori- eller køreprøver til deres elever den seneste tid.

Det skyldes, at manglen på prøver i især københavnsområdet har været så stor, at kørelærere er begyndt at booke tider andre steder i landet.

Hvilket Færdselsstyrelsen altså nu forsøger at stoppe med en opfordring. Det er ifølge styrelsen vigtigt, at kærelærerne følger opfordringen, fordi det giver bedre kvalitet af den data, som skal bruges til at beslutte, hvor mange prøver der skal bruges i de forskellige områder.

Færdselsstyrelsen håber at kunne begynde på at fordele udbuddet af prøver bedre allerede fra starten af november.