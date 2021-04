646.129 danskere er ifølge Statens Serum Institut fredag færdigvaccineret. Og for dem er verden godt på vej til at blive en del større.

Fra lørdag kan færdigvaccinerede nemlig rejse til orange lande uden efterfølgende at skulle i isolation.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemedelelse.

Den 1. maj træder anden fase af den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og ud af Danmark nemlig i kraft.

Helt konkret betyder det, at færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år med fast bopæl i Danmark vil kunne rejse til orange lande i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst.

Medrejsende børn mellem 15 og 17 år skal dog fortsat testes efter indrejse i Danmark.

Der skal være mindst 14 dage og maksimalt 180 dage, siden dit vaccinationsforløb blev gennemført.

Det samme gælder for tidligere smittede med fast bopæl i Danmark. De vil heller ikke efter hjemkomst møde krav om test og isolation.

For at være i katgorien tidligere smittet, skal du kunne fremvise dokumentation for en positiv antigen- eller PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før indrejsetidspunktet.

Udlændinge, som har fast bopæl i orange EU- og Schengenlande, og som er vaccineret i EU- og Schengenlande, behøver ikke længere at kunne fremvise en negativ test eller have at anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse i Danmark, og de er undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse i Danmark.

Udlændinge, der er tidligere smittede, som indrejser fra et orange land, skal fortsat have et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i Danmark.

Der gælder fortsat særligt skærpede krav til indrejse fra røde lande og regioner.

I øjeblikket er alle lande i Europa orange. På verdensplan er der dog flere røde lande. Du kan finde en oversigt her.