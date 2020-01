Beskyldninger i Europarådets torturkomité er udokumenterede, mener Fængselsforbundet. Komitéen forsvarer dem.

En skarp kritik fra Europarådets torturkomité (CPT) af forholdene på blandt andet Udlændingecenter Ellebæk, der kaldes "uacceptable", er "usaglig og forfejlet".

Det mener Fængselsforbundets formand.

- Man anklager fængselspersonale for vold og racisme. Der er jeg nødt til at sige, at det, der fremlægges som dokumentation, er simpelthen usagligt. Man kan ikke beskylde andre for vold og racisme på det grundlag, siger Bo Yde Sørensen.

Han føler, at kritikken rammer de myndigheder, der må handle på baggrund af de love, som Folketinget har vedtaget.

Det er udlændingeloven, der giver mulighed for "motivationsfremmende" frihedsberøvelse af migranter, der har fået afvist asyl i Danmark.

- Hvis man mener, at der er grund til at kritisere vores udlændingelovgivning og dem, som har vedtaget den, så skal man bare gøre det. Sådan tolker jeg bare ikke dette.

- Jeg tolker det som en kritik af Kriminalforsorgens måde at drive Ellebæk på, og det, synes jeg, er meget forfejlet, siger Bo Yde Sørensen.

Mest kritisk er han dog over rapportens omtale af vold og racisme fra personalet mod de frihedsberøvede.

Der er i rapporten nævnt et konkret tilfælde fra Udlændingecenter Ellebæk, hvor en ansat skal have brugt ordet "abe".

- Vi er helt klar over, at disse informationer er meget ømtålelige. Vi vil aldrig beskylde nogen uden at sikre en troværdighed.

- I det konkrete tilfælde har vi flere beskyldninger, og de blev vurderet af ekspertpanelet, som er en gruppe på ni personer og troværdige. Vi vurderer altid meget omhyggeligt, om de skal medtages i rapporten, siger delegationschef Hans Wolff.

CPT's delegationschef understreger, at man ikke har lydoptagelse eller vidner, og han påpeger, at man også netop skriver, at det er beskyldninger, og ikke nævner det som et faktum.

Han siger, at formålet med rapporten desuden er at sætte fokus på forholdene for personalet.

- Det er et meget vanskeligt at arbejde i Ellebæk. De har utilstrækkelig oplæring, og de arbejder under forhold, der er upassende for mennesker. Det skaber meget utilfredshed - ikke kun for migranterne men også for personalet, siger Hans Wolff.

Det er et billede, som Fængselsforbundet kan genkende, selv om formanden finder rapportens fokus forkert.

- Der har været en lang række selvmordsforsøg, og der er har været meget voldsomme overfald oppe i Ellebæk. Og der er simpelthen ikke personale til at passe på de frihedsberøvede, siger Bo Yde Sørensen.

Ellebæk ligner ikke et "nyslået palads", medgiver han. Og det er en politisk beslutning.

- Der har i hvert under den tidligere regering været en meget klar holdning om, at det skulle være rigtig surt at være afvist asylansøger.

- Så Kriminalforsorgen har ikke kunnet sige: Nu laver vi nogle rigtig dejlige rammer, for det har den politiske vilje ikke været til, siger Sørensen.

Om denne politiske beslutning siger torturkomitéens delegationsleder:

- Hvis det er bevidst, at man laver fort-agtige forhold for afviste asylansøgere, så kritiserer vi det. Det skal ændres. Og en sådan ændring skal komme fra politikerne, siger Hans Wolff.

/ritzau/