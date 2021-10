»Vi er så pressede, at vi er nødt til at krydse fingre for, at vi ikke laver fejl.«

Niels Jørgen Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Regionshospitalet Horsens, fortæller til JP Horsens, at sygeplejerskerne har alt for travlt, og at travlheden kan betyde, at de er nødt til at gå på kompromis med fagligheden.

Sygehuset har indstillet alle planlagte operationer på det centrale operationsafsnit, og en midlertidig nedlukning stopper først efter 14. november.

Samtidig er der frem til 17. oktober færre sengepladser på de to kirurgiske sengeafsnit, fordi der er for få sygeplejersker og for mange ubesatte stillinger på afdelingen.

Tillidsmanden håber derfor på, at utilfredse patienter vil henvende sig til lokale politikere, så de bliver opmærksomme på manglen på hænder.

På Regionshospitalet Horsens er lægefaglig direktør, Nils Falk Bjerregaard, bekymret over udtalelserne fra fællestillidsrepræsentanten.

Han siger dog samtidig, at der er foretaget en række tiltag, der har givet »tilstrækkelig med ro« til at undgå, at travlheden bliver for stor og fagligheden for presset.

Det gælder eksempelvis, at ledelsen har valgt at forlænge perioden med aflysninger af ikke-akutte operationer samt at søge hjælp hos andre faggrupper, herunder fysioterepeuter og sosu'er.

I denne uge meldte Region Midtjylland ud, at der på næste års budget bliver tilført 238 millioner kroner til sundhedsområdet.