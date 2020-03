Personer på plejehjem og hospitaler er i forvejen svækkede og skal ikke udsættes for smittefare.

De danske regioner anbefaler, at pårørende til patienter på sygehusene minimerer deres besøg.

Opfordringen kommer efter et pressemøde onsdag aften om nye tiltag for at mindske spredningen af coronavirusset i Danmark.

Her sagde statsminister Mette Frederiksen (S):

- Sygehuse og plejehjem opfordres til at begrænse besøgende med øjeblikkelig virkning. Og det er vigtigt, at alle pårørende respekterer det.

Anbefalingen fra regionerne sker for at mindske risikoen for coronasmitte af patienter og personale på landets sygehuse.

- Derfor appellerer regionerne nu til, at pårørende og gæster til patienter på landets hospitaler minimerer deres besøg så meget som muligt - og måske helt undlader at komme på besøg.

- Hvis man alligevel vælger at tage på besøg, så opfordrer regionerne til, at man tænker over, hvor mange man møder op, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Baggrunden for opfordringen er, at patienter, der er indlagt, allerede er syge og svækkede.

Den gruppe skal ikke udsættes for smitterisikoen, lyder opråbet.

Både behandlingsgarantien og udredningsretten sættes efter planen midlertidigt ud af kraft, så hospitalerne i stedet kan have fokus på at behandle personer med coronavirus.

Udredningsretten er en ret til, at man kan blive undersøgt og få en udredning af sine symptomer inden for 30 dage, fra man henvises til et hospital.

Behandlingsgarantien dækker over, at man efter udredningen har ret til behandling for det, man måtte fejle.

I forbindelse med de midlertidige suspenderinger af patientrettighederne kan planlagte operationer og behandlinger blive udskudt.

Der fremsættes torsdag forslag til hastelovgivning, der gør det muligt at gennemtvinge lukning af eksempelvis private institutioner, skoler, dagstilbud og at forbyde arrangementer, hvor mange opholder sig tæt sammen.

/ritzau/