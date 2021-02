Det vil hjælpe landets idrætsforeninger, hvis de får lov at forlænge sæsonen, mener blandt andet DGI og KL.

Coronarestriktionerne har sat en effektiv stopper for foreningsidrætten herhjemme. Derfor skal de lokale idrætsforeningerne hjælpes.

For at få gang i aktiviteterne på den anden side af en genåbning, ønsker flere aktører, at idrætsfaciliteterne holder åben i længere tid end normalt.

Og det skal landets kommuner hjælpe med.

Bag udmeldingen står Kommunernes Landsforening, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

- Det er vigtigt, at foreningslivet får adgang til idrætsfaciliteter i størst muligt omfang og helt frem til sommerferien, når vi igen kan mødes i de fysiske aktive fællesskaber, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Gruppen mener, at der bør samarbejdes om at holde idrætsfaciliteter åbne frem til sommerferien. På den måde kan foreningerne forlænge sæsonen.

De fleste turnerings- og træningsaktiviteter afsluttes normalt i april eller maj. Men ved at gøre faciliteterne tilgængelige i maj og juni, vil idrætsforeningerne fortsætte aktiviteterne i længere tid end normalt.

Hvis sæsonen forlænges kan foreningerne samtidig bedre bibeholde deres medlemmer, mener gruppen bag udmeldingen.

- Det er i alles interesse, at vi får flest mulige tilbage i foreningslivet, når myndighederne tillader det, og jeg er ikke i tvivl om, at kommunerne vil bakke op og holde faciliteterne åbne, lyder det fra Leon Sebbelin (R), formand for KLs Kulturudvalg.

Gruppen bag meldingen frygter desuden for de mentale og fysiske konsekvenser, det vil få, hvis mange medlemmer falder fra på grund af nedlukningen af foreningslivet.

/ritzau/