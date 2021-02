Det er brugerne og medierne, der lægger indhold op på platformen. Derfor mener Facebook ikke, den skal betale.

Facebook skylder ikke Danmark nogen penge.

Det siger techgigantens kommunikationschef i Norden, Peter Münster, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Han begrunder det med, at det alene er nyhedsmedierne eller læserne, der lægger indhold op på det sociale medie - og typisk med det formål at skabe trafik på mediernes egne hjemmesider.

- Det, vi tjener penge på, er annoncer og ikke nyhedsindhold, som udgør mindre end fire procent af det indhold, folk møder på platformen, skriver han til avisen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) kritiserede Facebook, efter at platformen i Australien havde valgt at blokere for nyhedsindhold.

Det skete, efter at den australske regering krævede, at Facebook begyndte at betale for det nyhedsindhold, der blev lagt op på platformen.

- Det er dybt bekymrende, for det sætter spørgsmålstegn ved det demokratiske sindelag i en af verdens mest dominerende medievirksomheder, sagde Joy Mogensen.

/ritzau/