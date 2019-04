Det er ikke altid, at tingene flasker sig, som man forventer.

For Dansk Folkeparti er det formodentlig heller ikke gået helt efter planen, da partiet op mod weekenden delte et opslag på sin Facebook-side.

'Tør du lægge Danmarks udlændingepolitik i deres hænder? Ja eller nej?' skrev partiet fredag aften til et foto af de fire røde partiformænd fra Radikale Venstre, Alternativet, Enhedslisten og Det Socialistiske Folkeparti.

Svaret virker måske givet på forhånd blandt Dansk Folkepartis følgere på Facebook, men resultatet er blevet et helt andet.

Et forventet 'nej!' til den betydeligt mere lempelige udlændingepolitik, som de fire partier repræsenterer, drukner nemlig i et rungende 'ja!' blandt de mere end 12.000 besvarelser i kommentarsporet.

'Ja da', 'Bestemt', 'Til enhver tid' og 'Ja helt sikkert, og ganske trygt' lyder det blandt majoriteten af de mange svar.

Alene blandt de første 500 kommentarer til opslaget er 402 af dem 'ja'.

Spørger man partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, er det dog ikke nødvendigvis et tegn på, at Dansk Folkeparti har mistet opbakning til sin stramme udlændningepolitik.

»Inde på min egen Facebook-side er der også engang imellem nogen, der er uenige med DF. På Facebook kan tingene godt stikke lidt af i en retning, og jeg tror, at nogen har haft held med at dele budskabet om at skrive løs inde på det opslag,« siger han.

Normalt er der stor konsensus om partiets politik blandt opslagene på Facebook-siden, men ikke denne gang.

Generelt mener Martin Henriksen ikke, at man skal tillægge meningstilkendegivelser på de sociale medier alt for meget betydning. Han vil dog alligevel tage betragtningerne til sig, men udlændingepolitiken er uændret.

»Vi vil ikke ændre vores udlændingepolitik på baggrund af kommentarerne til opslaget. Det, jeg tager med videre, er, at vi skal blive bedre til at forklare, at vores politik er den rigtige medicin for Danmark.«

Kan det ikke være et udtryk for, at mange af jeres vælgere faktisk ønsker en anden udlændingepolitik?

»I så fald vil jeg ønske de røde partier tillykke med det, hvis de har formået at overbevise dem (vælgerne, red.) om, at deres holdninger er de rigtige. Men jeg tror nu på, at det danske folk i sidste ende har en lille smule overlevelsesinstinkt tilbage,« siger Martin Henriksen.

»Jeg kan berolige dem, som stadig holder fast i DF's holdning, at vi ikke har skiftet kurs.«

Opslaget på Dansk Folkepartis Facebook-side har i skrivende stund over 12.000 kommentarer og 838 delinger.