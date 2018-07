Sønderjysk købmand er så træt af ulovlig håndtering af pantfri dåser, at han bevidst lavede et falsk opslag på Facebook.

Danske turister, der har købt pantfri dåser med øl og sodavand i grænsekioskerne og kører på ferie sydpå i stedet for at bringe dåserne over grænsen til Danmark, risikerer kæmpebøder. Det fremgår af et opslag på Facebook, der allerede tirsdag eftermiddag var blevet delt 426 gange, skriver Flensborg Avis.

Det er den sønderjyske handelsmand Karl Schmidt Christensen, der personligt har oplevet, hvordan adskillige danske campister fyldte deres campingvogne og autocampere med øl og sodavand i pantfri dåser. Derefter satte de kursen mod syd, selv om de netop via den såkaldte eksporterklæring havde forpligtet sig til at tage dåserne med over grænsen.

Han blev så vred over danskernes udnyttelse af pantordningen, at han lagde et opslag med falske informationer ud på facebook. I løbet af halvanden dag blev opslaget delt 426 gange og fik 102 kommentarer, hvor de fleste skriver for at advare andre om situationen.

Karl Schmidt Christensen var selv ved grænsekioskerne og følte, at han måtte gøre noget på de danske købmænds vegne. Han skrev et falsk opslag på Facebook, hvori han digtede en historie om danskere, der blev stoppet på rastepladsen på motorvej A7 ved Hüttener Berge syd for Flensborg og tjekket for dåser af 'Pfand Kontrolle Nord'. Der blev opkrævet 1.000 euro kontant i bøde til de danskere, der ikke – som det står på eksporterklæringerne – havde taget dåserne med til de nordiske lande.

»Jeg skrev opslaget, fordi det var på tide, at folk blev præsenteret for et skræmmescenarie og fik en overraskelse. Hvad skal vi ellers gøre for at blive hørt?« siger Karl Schmidt Christiansen til Flensborg Avis.

»Det er enhver købmands drøm, at den pantfri trafik bliver kontrolleret, fordi eksporterklæringernes bestemmelser bliver overtrådt på det groveste. Folk kan simpelthen ikke styre det, og det er gået over til griskhed,« mener Karl Schmidt Christiansen.



Eksporterklæringen gør det muligt for skandinaverne at købe dåser i grænsebutikkerne uden at betale pant, og det har haft konsekvenser for mange købmænd i Danmark. Karl Schmidt Christensens vrede stammer fra den dagligdag, han oplever blandt landsdelens købmænd.

»Kunderne ved grænsen skriver under på, at de tager dåserne med til Skandinavien inden klokken 24 og uden at åbne én eneste dåse, før de har passeret grænsen. Det, der i virkeligheden sker, er, at folk sidder i hele Europa og drikker dåseøl og -sodavand uden at have betalt pant,« forklarer han.