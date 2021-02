En dansk Facebook-gruppe, der ville sørge for, at butikker trodsede restriktionerne og genåbnede på mandag, er fredag aften blev lukket af Facebook.

Gruppen nærmede sig 10.000 medlemmer, inden Facebook besluttede, at den overskred retningslinjerne.

Ifølge Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster, blev der blandt andet skrevet i gruppen, at coronakrisen er et bedrag.

Det er ikke tilladt, at skrive sundhedsmæssige fejlagtige informationer, og Facebook rådgiver sig blandt andet med Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

»Man må ikke sige, at coronakrisen er et bedrag, som om den ikke eksisterer. Så snart det bliver sundhedsskadelig misinformation, som medfører en decideret helbredsrisiko for folk, fjerner vi det,« siger han.

Efter at gruppen blev fjernet, er der allerede opstået to nye identiske grupper. Den ene har 2600 medlemmer sent fredag aften.

»Vi selvstændige har fået nok af denne falske pandemi, derfor genåbner vi Danmark 15. februar 2021. Restauranter, butikker. Alt i hele DK,« står der i gruppens beskrivelse.

Peter Münster fortæller, at man i sidste ende bliver fjernet fra Facebook, hvis man gentagne gange overtræder retningslinjerne.

De to nye grupper kan også snart blive fjernet.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt eller hvornår de vil blive taget ned. Det kan være, de er nede inden aftenen eller natten er omme. Det kommer også an på, hvad der er i gruppen.«

»Man kan ikke komme tilbage med en ny, identisk gruppe, hvis den stadig overtræder reglerne, men man må gerne starte forfra, hvis man er med på at overholde reglerne,« siger han.

Til Politiken siger gruppestifteren Torkil Poulsen, at lukningen er »typisk i et diktatur, hvor vi ikke kan få lov at ytre os.«

Men det er ikke sådan, det fungerer, forklarer Peter Münster.

»Der er nogle regler for, hvad man må, når man er på Facebook. De regler skal man jo læse, og man siger ja til dem, når man opretter en profil.«

»Overholder man ikke de regler, så kan man forvente, at vi bruger nogle af de sanktioner, vi har,« siger Peter Münster.

Han oplyser, at der er en række falske oplysninger, man ikke må skrive på Facebook.

I første omgang kan Facebook fjerne opslaget eller gruppen. Senere kan en profil blive midlertidigt lukket og i sidste ende kan profilen blive helt slettet.

Man må eksempelvis ikke skrive, at det at holde afstand ikke virker, og at det er lige meget om man vasker hænder og spritter af.

/ritzau/