Det er ikke kun din computer, den er gal med.

Hvis du onsdag aften ikke har kunnet komme på Facebook, er det ikke en situation, der har været unik for dig.

For verdens største sociale medie har åbenbart haft problemer med hjemmesiden omkring klokken 17.

På hjemmesiden downdetector, der registerer om hjemmesider fungerer, som de skal, har personer fra hele verden rapporteret om koks på Facebook.com.

Således melder brugere, at de ikke har kunnet tilgå Facebook fra lande som Brasilien, Polen, Canada og Danmark.

På B.T.'s redaktion har vi kortvarigt ikke kunnet bruge Facebook via desktop. Dog lader det til, at der ikke har været problemer med at bruge det sociale medie gennem apps.

Omkring klokken 17.30 lader hjemmesiden til at virke igen.

Opdateres...