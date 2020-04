For to dage siden gik en forældre på nettet i handling oven på statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde tirsdag.

Her annoncerede statsministeren, at daginstitutioner og skoler fra klassetrinene 0. til 5. klasse åbner igen fra den 15. april.

Det vækker bekymringer hos tusindvis af forældre, der alle samles i en facebookgruppe:

'Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19', hedder gruppen, som også sender en klar besked til myndighederne. Under gruppens beskrivelse på Facebook, uddybes gruppens holdning:

'Denne gruppe er for alle os, der er dybt bekymrede over udmeldingen på pressemødet mandag d. 6/4-2020. Vores børn, dem vi har allermest kært, er det virkelig dem vi først åbner Danmark med?'

'Jeg er ikke enig, hvis du heller ikke er enig i at det er vores mindste, der skal afsted og være forsøgskaniner for covid-19, så kom ind i gruppen her.'

I skrivende stund har mere end 30.000 facebook-brugere meldt sig i koret og støttet op om gruppens holdning. Gruppen blev oprettet umiddelbart efter Mette Frederiksens pressemøde for to dage siden.

B.T. har tidligere talt med én af gruppens medlemmer, Natasha Christensen, der ikke vil sende sine børn i børnehave:

»Jeg mener ikke, det er forsvarligt, at det er vores børn, der skal gå forrest i et forsøg på at se, om den her genåbning overhovedet virker,« siger Natasha Christensen.

På B.T.s egen Facebookside mener flere brugere det modsatte. Her beskriver flere, at man bør stole på sundhedsmyndighedernes vurdering og derfor ikke har noget problem med at sende deres i skole.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen understregede på et pressemøde onsdag, at børn ikke er forsøgskaniner. Det handler om at få gang i samfundet, hvilket er en politisk beslutning, sagde han blandt andet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forsikrede også, at skoler og daginstitutioner ikke får lov til at genåbne 15. april, hvis ikke de er klar til at kunne opfylde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.