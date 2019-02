Han har set gymnasiepiger posere topløse i en privat gruppe på Facebook. Han har set gifte mænd forføre unge piger over chatten. Han har set politikeres forsøg på at få modstandernes opslag fjernet.

Nu giver den bedrageridømte Mads 'Champagnedrengen' Dinesen et unikt indblik i sin tid som ansat hos Facebooks topsikrede projekt ‘Horizon’.

»Man skal ikke lægge noget op på Facebook, som ikke må blive set. Heller ikke i en lukket gruppe eller på en privat profil,« siger Mads Dinesen, 28 år.

Ansat som en af Facebooks 15.000 såkaldte 'content moderators' kontrollerede han indhold, som danske brugere anmeldte som problematisk. Dermed fik han også adgang til private oplysninger. Men hvordan kan en bedrageridømt person få det job?

Mads Dinesen foran bygningen, hvor han var ansat til at moderere dansk indhold på Facebook. Foto: Bax Lindhardt

Nemt. Kontoret i Berlin, hvor Dinesen var ansat, bad kun om at se tysk straffeattest. Han kan godt selv se det problematiske i, at der ikke indhentes straffeattest fra hjemlandet.

»Hvis man mener, det er relevant at få en tysk straffeattest, mener jeg også, det er relevant at få en dansk straffeattest. For mange af medarbejderne har jo ikke været i Berlin i mere end en måned eller to.«

Ifølge en IT-sikkerhedsekspert er det en alvorlig sikkerhedsbrist hos mediet med over to milliarder brugere.

»Af hensyn til brugerne skal Facebook over hele linjen sikre sig, at der ikke sidder tidligere straffede med adgang til følsomme oplysninger,« siger Peter Kruse, medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Da B.T. konfronterer det sociale medie med oplysningen om Mads Dinesens ansættelse, virker ledelsen hos Facebook overrasket. Nu vil platformen ændre sine procedurer. Det vender vi tilbage til.

Vi møder Mads Dinesen på en restaurant i Berlin, tæt på hans lejlighed i centrum. Fra juli til december 2018 var han en del af et hold på knap 20 danskere, der på et kontor i udkanten af byen styrer brugernes indhold på den danske del af Facebook.

Facebook bag murene: Sådan gjorde vi I artikelserien Facebook bag murene kan B.T. for første gang afsløre, hvordan den danske del af Facebook styres fra et topsikret og hemmeligt kontor i Berlin. Facebook har outsourcet opgaven med at styre indholdet på platformen til bl.a. firmaet Arvato i Berlin, hvor der er ansat omkring 20 danskere. B.T. har interviewet Mads Dinesen, der indtil december var ansat hos Arvato. Desuden har B.T. interviewet en nuværende medarbejder, Michael, i den skandinaviske afdeling af Arvato. Michael er et opdigtet navn. B.T. kender personens rigtige identitet. Læs første artikel i serien her: 'Champagnedrengen' fik adgang til danskeres hemmeligheder.

En hverdag som lønmodtager, der på ingen måde minder om hans fortid.

Mads Dinesen blev for otte år siden kendt som Champagnedrengen, da han blev medejer af den eksklusive natklub Nasa. Men da han kom i økonomiske problemer, begyndte han sammen med en partner at svindle og bedrage for at opretholde den dyre livsstil med kaviar og dyre biler.

Mads Dinesen i sin lejlighed i Berlin. Foto: Bax Lindhardt

Det udløste i 2014 en dom på to år og seks måneders fængsel for bedrageri og dokumentfalsk for i alt 34,8 millioner kroner.

I februar 2018 flyttede han til Berlin med sin kæreste. Han blev nysgerrig på, hvordan Facebook fungerede, så derfor tog han jobbet som såkaldt 'content moderator' hos det tyske firma Arvato, som Facebook har hyret til at kontrollere indholdet på platformen.

Gifte mænd, unge piger

Det kan få konsekvenser for Dinesen, at han nu afslører hemmeligheder om arbejdet. De flere hundrede ansatte bliver truet med retsforfølgelse og kan ende i fængsel, hvis de taler om jobbet.

I en anonym bygning i udkanten af Berlin sidder omkring 20 danskere og styrer det danske indhold på Facebook. Foto: Bax Lindhardt

Ansat som content moderator tog Mads Dinesen hver dag stilling til hundredvis af sager. Når danske brugere anmeldte et stødende opslag, billede eller video, dukkede det op på skærmene på kontoret i Berlin.

Dermed fik han også adgang til lukkede grupper og private beskeder, når noget blev anmeldt i dem. Eller når Facebooks egne algoritmer opfangede nøgenhed.

Det skete, da piger fra en gymnasieklasse lagde et billede af sig selv op i en privat gruppe, hvor de poserede topløse.

»De forventede, at det kun var dem, der så det. Men fordi de stod uden top på med bare bryster, var der en algoritme, der identificerede det og sendte det over til os,« forklarer Mads Dinesen.

Facebook tillader kun helt udækkede brystvorter, hvis det sker som led i en demonstration, amning eller fødsel, så han slettede billedet.

Mads Dinesen. Foto: Bax Lindhardt

I en anden sag anmeldte en ung pige en chatsamtale med en gift mand, og derfor skulle Mads Dinesen behandle sagen. ‘Du er godt nok lækker, min kone er ude af byen i aften,’ skrev manden. Han har også set kørekort og domsudskrifter blive lagt op i lukkede grupper.

På kontoret spurgte de unge medarbejdere ofte hinanden til råds om, hvordan en sag skulle håndteres, og dagligt genkendte de folk fra deres omgangskreds.

»‘Det er sgu da en, jeg har gået i gymnasie med’, eller ‘det er da min ekskæreste’. Hver dag var der en af os, der kendte nogen,« fortæller Dinesen.

Hans tid på kontoret endte brat, da Arvato fik mistanke om, at han ville optage med skjult kamera. Firmaet opdagede, at Mads Dinesen på en nattevagt havde søgt på internettet efter ‘spy cam’.

Da blev han og Arvato enige om, at han skulle stoppe.

Facebook siger, at dets høje krav til, hvem samarbejdspartneren Arvato ansætter, ikke er blevet mødt i tilfældet med Mads Dinesen.

Nu vil platformen forhindre, at personer med bedrageridomme bliver ansat igen.

Det er forbudt at medbringe mobiltelefoner på kontoret. Men på sin sidste arbejdsdag smuglede Dinesen telefonen med ind og tog et billede. Han var opsat på at fortælle om sin tid på kontoret.