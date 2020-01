Man vil i højere grad se opslag fra nære venner og familie på Facebook og Instagram i fremtiden.

Facebook, der også ejer Instagram, vil ændre på algoritmerne i 2020, så brugerne får en mere positiv oplevelse af at være på deres platforme.

Det fortæller to nordiske chefer fra Facebook til Politiken.

- Vi ønsker ikke at skabe en maskine, der fanger unge mennesker i en negativ spiral. Vi vil gerne skabe positive fællesskaber, siger Martin Ruby, der er politisk chef for Facebook i Norden, til Politiken.

Eksperter og store forskningsprojekter har i årevis kritiseret det sociale medie for at gøre brugerne depressive og videreformidle problematisk indhold.

Enkelte brugere har sågar transmitteret live, når de enten har slået andre eller sig selv ihjel.

Derfor vil Facebook optimere måden, hvorpå mediet skaber brugernes nyhedsfeed.

I 2020 vil man derfor i højere grad vise opslag, billeder og videoer, som brugerne kunne tænkes at ville engagere sig i. Det vil især være fra deres nære venner og familie.

- Vi kan se, at det har en lille negativ effekt på folks humør, hvis de udelukkende læser andre menneskers opslag uden at interagere med dem, siger Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster.

- Det, der derimod virkelig betyder noget positivt, er, når man modtager kommentarer fra sine venner, og især fra ens nærmeste. Tilfredsheden med ens eget liv stiger, ens humør bliver bedre, og følelsen af ensomhed bliver mindre, siger han til Politiken.

Facebooks nye tiltag er et udtryk for, at der begynder at være en folkestemning af, at sociale medier "ikke er Guds gave til mennesker".

Det vurderer Vincent Hendricks, der er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet.

- Det har nogle sociale og psykologiske slagsider, og dem vil man se, om man kan gøre noget ved. Om man så kan regulere sig ud af det algoritmisk, det har jeg min stærke tvivl om, siger han til Politiken.

/ritzau/