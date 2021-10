»Når vi er sammen med en anden kvinde, bliver vores energier forenet.«

Fabiola Pedersen synes, det er dejligt at se ægtemanden, Jesper Lassen, have sex med andre. Derfor lever parret fra Aalborg i et forhold, hvor deres dobbeltseng til tider indeholder en tredje kvinde.

I starten var hun bange. Bange for, at hendes store kærlighed, Jesper, skulle forelske sig i den kvinde, som parret havde sex med. Men det er hun ikke længere, siger hun.

26-årige Fabiola ved nu – efter syv års kærlighed – at Jesper ikke vil finde en kvinde, som han vil elske lige så højt, som han elsker hende. Derfor fortryder hun ikke, at hun for fire år siden sagde ja til at leve i et åbent forhold med ham.

»Jeg kommer fra en streng katolsk baggrund og havde slet ikke forestillet mig at leve i et åbent forhold. I mange år har jeg undertrykket mig selv og ikke gjort, hvad jeg havde lyst til. Og da Jesper så fortalte, hvad han havde lyst til rent seksuelt, gav jeg slip på mig selv,« fortæller Fabiola.

Parret, der er aktuelle i serien 'Grænseløs kærlighed', begyndte at eksperimentere med tanken om flere sexpartnere. De oprettede blandt andet en profil på Tinder, hvor de søgte efter kvinder, der kunne være friske på en trekant.

»Jeg var selvfølgelig meget usikker omkring ideen. Og jeg var bange for, at det var mærkeligt at se min kæreste sammen med en anden pige,« husker Fabiola.

Men det viste sig at være en nydelse for dem begge – og dermed startskuddet på en livsstil fyldt med sex sammen med forskellige kvinder.

»Vi er heldigvis tiltrukket af de samme piger. Vi går efter det samme og kan lide de samme typer,« siger Fabiola.

Jesper i midten, Fabiola til højre for ham, og andre kvinder i byen. Vis mere Jesper i midten, Fabiola til højre for ham, og andre kvinder i byen.

For Fabiola og Jesper handler det om energier og kærlighed. At de føler sig forenet, når de seksuelt er sammen med andre. Parret ser det som en fed oplevelse og et fælles projekt:

»Det er energien, vi har mellem hinanden. At Jesper kigger på mig, mens han gør noget ved en anden kvinde. Så mærker vi energien,« siger Fabiola og uddyber:

»Hvis Jesper eksempelvis penetrerer en anden kvinde, så føler jeg, at det er mig, der bliver penetreret. Men jeg kan også se nydelsen, som en anden person har. Det er altså noget, vi deler.«

Hendes usikkerhed er væk. Hun føler sig tilpas, elsket og sexet, når hun deler sin mand med anden kvinde.

Jesper og Fabiola har været kærester i syv år. Vis mere Jesper og Fabiola har været kærester i syv år.

Ifølge parret har deres åbne forhold endnu ikke udsat dem for en dårlig oplevelse. Men for at livsstilen med at invitere andre med ind i soveværelset kan fungere, skal to grundsten være helt på plads:

Ærlighed og kommunikation.

»Vores mantra er, at vi ikke kan læse hinandens tanker, men at vi kan sige dem med ord. Vi prøver at være meget direkte,« fortæller Fabiola.

Og så længe parret er det, kan de give hinanden den frihed, de drømmer om.

»Vi vil gerne være fri. Gøre, hvad vi har lyst til. Og når vi bliver 80 eller 90 år, vil vi gerne tænke tilbage og sige 'fuck, vi har haft det godt. Et fedt liv' i stedet for at fortryde, at man ikke har været fri,« siger Fabiola.

Fabiola og Jesper blev gift i oktober 2021. Vis mere Fabiola og Jesper blev gift i oktober 2021.

Parret har haft sex med omkring 40 forskellige kvinder, men endnu ingen mænd.

Fabiola har haft fantasier omkring andre mænd end Jesper, men det er ikke noget, der har tændt hende så meget, at hun har lyst lige nu.

»Det kommer til at ske. Men jeg har ikke behov for det lige nu,« siger hun.