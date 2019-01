Seks flasker vin, fire sække med tøj og 35 kilo svinekam. Gratis.

Det er kun et udpluk af alt det, som den 30-årige kok Fabian Vennekilde har opdrevet, fordi supermarkederne har smidt det ud.

»Jeg har fundet ekstreme mængder tøj, som ingenting fejler. Det er pinagtigt, når vi lever i et land, hvor der er børn, som har det svært og godt kunne bruge tingene.«

Ligesom tøjet, fejler maden og vinen absolut ingenting.

Fabian Vennekilde er kok på Hereford Steak House og har arbejdet med fødevarer i 10 år. Med hjælp fra fagkyndige har han af flere omgange fået vurderet de mange ting, som han i tidens løb har fundet.

FAKTA: 'Skraldere' At 'skralde' handler om at hente fødevare og andre kasserede varegrupper i butikkernes affaldscontainere. Ifølge Justitsministeriet er det IKKE ulovligt at skralde i affaldscontaintere, så længe de er ulåste og står på ulåst grund. En rapport fra Miljøministeriet 2014 viser, at der hver dag bliver smidt over 3.000 indkøbsvogne fyldt med mad direkte i skraldespanden.

»Jeg har talt med en sommelier, slagtere og tøjforhandlere som har vurderet tingenes kvalitet. Jeg er selv uddannet kok og ved, hvad vi kan og ikke kan med vores fødevarer. Jeg har en restauratør, som vurderer mine grøntsager og mit kød, og han siger som alle andre - at tingene ikke fejler noget.«

Den ene dag fandt Fabian Vennekilde 32 flasker øl, som var kasseret, fordi noget af emballagen ikke var perfekt.

En anden dag var det for 16.000 kroner Toms chokoladeskildpadder, og en tredje var det julepynt for flere tusinde kroner.

»Vi samler tøj ind til genbrug og til indsamlinger for fattige lande, mens de store supermarkeder smider tonsvis af tøj ud,« fortæller han.

Selv begyndte Fabian Vennekilde at skralde for fem år siden, da han som kokkelærling ikke havde det store frirum i budgettet.

I begyndelsen gav han maden til sin hund, fordi han ikke troede på, at de kasserede fødevarer var spiselige. Men det modsatte var tilfældet.

»Jeg har levet af det i to år nu. Det er tøj, bukser, tandbørster, mad, slik, gaver, vin - det er det hele. Jeg finder for flere tusinde kroner, hver eneste gang. Det er mere end 100.000 kroner om året.«

Men det er ikke kun et spørgsmål om penge.

Fødevarestyrelsen fastslår, at madspild har betydelige miljø- og klimamæssige konsekvenser, hvor supermarkederne bærer en del af ansvaret.

»Jeg har arbejdet i supermarkeder, og det er ikke en hemmelighed, at de ikke er dygtige nok til at lave deres tilbud og undgå at smide mad ud. Jeg vil gerne vise verden, at det ikke er dårlig mad, men det er mad der kan spises. Jeg er uddannet kok, og jeg ved noget om det her,« siger Fabian Vennekilde.

Supermarkederne landet over har flere initiativer for at begrænse deres madspild.

Nogle butikker giver mad til herberger og hjemløse, mens andre sætter priserne ned eller sender kasseret mad til biogasproduktion.

Alligevel står detailhandelen stadig for 163.000 ton madspild hvert år.

Forbrugerne har dog også et stort ansvar, da hele 260.000 tons mad bliver smidt ud i husholdningen ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen i 2017.

»Det er pinligt, at vores fødevarevirksomheder og supermarkeder ikke kan håndtere det her problem, men vi har som forbrugere også et kæmpe ansvar,« siger Fabian Vennekilde.

