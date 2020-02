'Saven'. Det skal den nye rutsjebane i Fårup Sommerland hedde.

Den skal trække endags-turister til det nordjyske, når sommerlandet åbner igen.

Det skriver TV2 Nord.

Forlystelsesparken har haft godt fat i de nordjyske børnefamilier, men en analyse som de selv har foretaget, viser, at de har svært ved at fange endags-turisterne uden årskort, og det er især prisen og manglen på nye attraktioner, som får dem til at holde sig væk.

Fårup Sommerland, indgangspartiet, lørdag 13. juli 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Fårup Sommerland, indgangspartiet, lørdag 13. juli 2019. Foto: Henning Bagger

Men nu skal den nye investering på 27 millioner kroner lave om på det:

»Nyhedsværdien har jo en effekt hele vejen rundt, men jeg tror primært for vores dejlige nordjyske turister, at det vil have en markant værdi.«

»Jeg er sikker på, at den bliver alle pengene værd, når vores børnefamilier kommer og kan mærke, den bare passer direkte ind i maven, altså der hvor det snurrer rigtig dejligt. Så jeg er sikker på, den er alle pengene værd,« forklarer parkleder, Jesper Jensen til TV2 Nord.

'Saven' varer cirka 70 sekunder og tager dig igennem centrum af sommerlandet, hvor den er placeret, og forbi andre forlystelser.

På den 460 meter lange tur, falder man blandt andet fra 24 meter, og man kommer også gennem en tunnel med tåge.

Den sidste nye tilføjelse i sommerlandet var 'Orkanen' i 2016.

Det år havde Fårup Sommerland 650.000 gæster. i 2019 var besøgstallet 580.000.

Testkørslen af den nye rutsjebane begynder i marts.