Det var noget at et chok, der fredag morgen ramte fåreavleren Gert Kruse, da han kørte på arbejde.

»Normalt så ligger fårene samlet, når de ligger og sover. Derfor undrede jeg mig over, de lå mere hver for sig og uden at bevæge sig,« siger Gert Kruse, der bor i den lille by Ansager lidt uden for Billund.

Da han kom tættere på, så han, at fire lam og to får var blevet dræbt og flere havde fået sprættet deres kroppe op. I alt var seks af hans 15 får døde.

»Det var fuldstændigt surrealistisk at opleve,« siger han og tilføjer:

»Jeg havde hørt, at det kunne ske, at ulve dræber får, men jeg må indrømme, at jeg ikke havde troet, at det kunne ske for os.«

Fredag blev der lavet DNA-prøver for at gøre det klart, om det er en ulv, der har angrebet fårene.

Svaret forventes at komme i slutningen af april.

TV Syd har vist billederne til Kent Olsen, der er videnskabelig chef og forsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og som står for den nationale overvågning af ulve.

Han vil ikke kommentere på angrebene, men han oplyser, at der er en forøget risiko for husdyrangreb i Ansager, der ligger i yderkanten af det område, hvor der de sidste to år har ynglet ulve.

Kent Olsen slår fast, at får har en størrelse, hvor de er et nemt byttedyr for ulven, og de har en adfærd, hvor de som oftest ikke søger væk, når der kommer en ulv i nærheden af dem.

»Et får, der ser en ulv, ser i princippet bare en hund, som de ikke altid er vant til at søge væk fra, og så er det uundgåeligt, at der en gang imellem kan ske angreb,« siger han til TV Syd, og anbefaler, at Gert Kruse får sat et ulvehegn op på marken, hvor der er får.

Gert Kruse vil nu overveje, om han vil fortsætte med at have får, men hvis han beslutter sig for stadig at have får på marken, så vil han sætte ulvehegn op.