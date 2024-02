Så oprandt dagen, hvor kvinder må fri, og nyfødte misser en del fremtidige fødselsdage.

Men et skudår kan også få konsekvenser for dig, hvis du er lønmodtager.

Du risikerer simpelthen at arbejde gratis, skriver TV 2.

Det er nemlig slet ikke sikkert, at du får løn for at gå på arbejde 29. februar.

Tv-stationen har talt med vicedirektør Christoffer Thomas Skov fra Dansk Industri, som fortæller, at lønnen for 29. februar afgøres af, hvorvidt du er timelønnet eller månedslønnet.

Aflønnes du per time, får du naturligvis løn for en dags ekstra arbejde, men det gælder ikke, hvis du får en fast månedsløn, forklarer han:

»Er du ansat som funktionær med månedsløn, og der er en ekstra hverdag i februar, så får du den løn, du normalt får, fordi du er månedslønnet.«

Men inden du brokker dig eller får lyst til at nedlægge arbejdet, så slå koldt vandt i blodet.

Christoffer Thomas Skov understreger nemlig, at det er helt almindeligt, at antallet af arbejdsdage varierer fra måned til måned og fra år til år.

Derfor er det heller ikke overarbejde at arbejde 29. februar.

Det er – desværre kunne man fristes til at tilføje – en helt almindelig hverdag.