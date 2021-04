Er du en af dem, der er trætte af at vente somme tider mere end 24 timer på et svar, efter du har fået foretaget en PCR-test for at finde ud af, om du har coronavirus?

Så er der godt nyt – hvis du vel at mærke er villig til at betale for det:

Den danske life science-virksomhed Aetas Diagnostics åbnede fredag sit såkaldte walk in-laboratorium ved Rotunden i Hellerup.

Her kan man få foretaget en eksprestest med en svartid på blot 20 til 25 minutter, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Den koster 1.450 kroner.

Vil du betale for at få foretaget en PCR-test?

Er man villig til at vente lidt længere på et svar – omkring fire timer – kan man betale 600 kroner.

Svaret på den hurtige PCR-test vil man kunne se via sundhed.dk.

Den hurtige PCR-test betyder, at man for eksempel kan tage den på vej til lufthavnen og få svar, inden man skal afsted, oplyser Aetas Diagnostics.

I Hellerup kan der foretages 2.500 analyser af test om dagen i laboratoriet.

Tallet fordobles til 5.000 fra 1. juni, og fra juli er planen, at der kan skaleres op med testkapacitet rundt i landet og nye analyseværktøjer.

Ud over test i laboratoriet tilbyder Aetas virksomheder at booke en PCR-test af samtlige medarbejdere på kontoret.

Testen vil også være på hylderne i den lokale Meny fra mandag.



Begge test er CE-IVD-certificerede.