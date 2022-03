Har du husket at tjekke dine dæk?

»Når campingsæsonen begynder, får vi mange opkald fra campister, der strander med en campingvogn på punkteret hjul,« som Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, udtrykker det.

For ja, april og påsken lurer lige forude, og det betyder, at det samme gør campingvognene.

Ifølge SOS Dansk Autohjælp kan det dog være en god idé lige, at gennemføre et grundigt tjek af det mobile hjem, inden det bliver spændt bag på bilen. I særlig grad dækkene.

Gummiet kan nemlig være mørnet af to årsager: Af at stå ude i solen, at stå ubrugt i vinterhalvåret.

Faktisk bliver dæk på campingvogne ofte møre, længe før de bliver slidt.

'Punkteringer kan aldrig forebygges fuldstændigt, men man kommer langt med at undersøge dækkenes tilstand grundigt, inden man kører afsted på forårets første ture,' som det lyder i en pressemeddelelse:

'Hvis man vil undgå punkteringer, må dækkene hverken være møre eller for slidte, og dæktrykket skal være korrekt.'

Samtidig skal man være opmærksom på, at højst må være seks år, hvis campingvognen er såkaldt 'Tempo 100'-godkendt.

SOS Dansk Autohjælp har desuden lavet en lille huskeliste til campingsæson-forberedelserne:

Kontroller dækkenes stand, mønsterdybde og alder.

Undersøg om dæktrykket er korrekt.

Afprøv alle lygter – og skift defekte pærer.

Og så anbefales det at huske et reservehjul til turen.