Efter en hel dag med politiske forhandlinger på Marienborg 7. maj fik Danmark en langsigtet plan for genåbningen af samfundet.

Mens fase 2 er trådt i kraft, senest med åbning af restauranter, er planerne for fase 3 og 4 igen kastet op i luften. B.T. giver her overblikket.

For statsminister Mette Frederiksen har i en bebudet udvidelse af fase 2 lagt op til at åbne for elementer, der ellers først var tiltænkt at åbne i fase 3 og 4.

Få overblikket over faserne her:

I et oplæg til de andre partiledere foreslog Mette Frederiksen, at Statens Serum Institut (SSI) laver beregninger på effekten af at åbne blandt andet fitnesscentre, svømmehaller og højskoler, forlystelsesparker samt alle uddannelsesinstitutioner.

Som det tidligere er set, er beregningerne det centrale omdrejningspunkt, når partilederne onsdag mødes til forhandlinger om udvidelsen af fase 2.

Mette Frederiksen har indkaldt til forhandlingerne, fordi hun mener, at coronaepidemien er så meget under kontrol, at samfundet kan åbnes mere i 2. fase.

Det eneste, som Mette Frederiksen ikke foreslår at regne på, er en åbning af grænserne samt en åbning af diskoteker, barer og spillesteder, fremgår det mailen.