Selvom der kun er få nye smittede på Bornholm, så er øen fortsat lukket helt ned. Men det behøver den måske ikke at være.

En forsigtig genåbning kan nemlig være en realitet, vurderer professor Eskild Petersen fra Institut for Klinisk Medicin i Aarhus. Det skriver TV 2 Bornholm.

»Det vil være et interessant eksperiment. Især hvis man får kontrol med tilrejsende fra Køge-færgen og flyene fra Kastrup,« siger han.

De seneste dage har der bare været én ny smittet på øen i Østersøen, og derfor har flere af de bornholmske kommunalpolitikere også et ønske om, at regeringen vil godkende en forsigtig genåbning.

Ifølge Eskild Petersen så er det netop Bornholms mulighed for at teste alle, der kommer til øen, der gør det forsvarligt at genåbne. Han nævner New Zealand som et eksempel på en ø, der netop er lykkedes med at åbne, uden at smitten er eskaleret.

Skal man til Bornholm via Sverige, så kræver de svenske myndigheder allerede en negativ coronatest. Indførte man samme krav på de øvrige ruter, så vil man altså ifølge professoren dermed have fuldstændig kontrol med dem, der rejser til øen.

»Det er især indrejsekontrollen, som er vigtig. Og der vil jeg foreslå, at man kunne sige, ok du kan rejse til Bornholm, hvis du har en negativ lyntest, inden du går ombord på Køgefærgen eller flyet i Kastrup. Og så vil vi have en ny test fra dig tre dage efter, du er kommet til Bornholm,« siger Eskild Petersen fra Aarhus Universitet.

Han peger blandt andet på butikker, skoler og udendørs sport som mulige kandidater til den forsigtige genåbning, men advarer samtidig imod at åbne op for en masse turisme i vinterferien, der snart står for døren.

Selvom der er flere steder i landet, hvor smittetrykket er ligeså lavt som på Bornholm, så har regeringen dog af flere omgange været afvisende over for at indføre regionale genåbninger.