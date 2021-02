Selv om man er inviteret til vaccine, gør mangel på vacciner, at der ikke nødvendigvis er tid med det samme.

En del borgere har de seneste dage oplevet, at de er blevet indkaldt til en vaccination for coronavirus, men ikke har kunnet bestille tid, fordi der ikke har været nogen ledige tider.

Hos Sundhedsstyrelsen opfordrer enhedschef Bolette Søborg til, at man væbner sig med tålmodighed.

- Selv om man har fået invitation i sin e-Boks, er det ikke sikkert, at der er ledige tider, når man skal bestille tid, siger hun i en pressemeddelelse.

- I takt med at vi får vaccineleverancer bliver der løbende frigivet nye tider, så vi opfordrer til, at man som borger væbner sig med tålmodighed og løbende holder øje med, hvornår der er tid.

- Alle skal nok blive tilbudt vaccination, n del borgere har på det seneste oplevet, at de er blevet indkaldt til en vaccination, men ikke har kunnet bestille tid, fordi der ikke har været ledige tider, siger Bolette Søborg.

Man modtager en indkaldelse til vaccination via e-Boks eller med normal post, hvis man er fritaget for digital post.

Man skal skal bestille tid på hjemmesiden vacciner.dk eller ved at ringe til den enkelte region.

Det er regionerne, der står for bookingsystemet. Regionerne oplyser, at der løbende bliver lagt tider ud og opfordrer til, at man kigger på hjemmesiden dagen efter, hvis der ikke er nogen ledige tider.

Indtil videre har 167.506 danskere fået begge stik og er færdigvaccineret.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle borgere, der ønsker at få en vaccine, kan være færdigvaccineret 27. juni.

Alle borgere over 16 år får tilbudt en vaccine i Danmark. Samlet vil vaccinerne blive tilbudt til 4,8 millioner personer.

/ritzau/