Fire ud af fem i undersøgelse kender ikke til ret til refusion af billet efter fem timers forsinkelse.

Sommerferien er lig med en del flyrejser, men få kender deres rettigheder, hvis deres fly er forsinket.

Det skriver Jyllands-Posten.

En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser ifølge avisen eksempelvis, at fire ud af fem ikke ved, at et europæisk flyselskab efter fem timers forsinkelse skal tilbyde passagererne at få billetten refunderet.

Over halvdelen af de adspurgte har været forsinket i mere end to timer eller fået aflyst deres fly. Af dem har blot fire procent fået udleveret rettigheder på skrift, mens 40 procent fortæller, at de slet ikke fik information.

Desuden oplever en del, at det er besværligt at få kompensation.

Således siger kun hver fjerde, der har klaget til et flyselskab, at det gik nemt, da de skulle kontakte selskabet.

Hovedparten fortæller, at selskabet ikke vendte tilbage inden for to måneder, at man måtte rykke flere gange, eller at det var svært at få udbetalt kompensation.

Vibeke Myrtue Jensen, miljø- og transportpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk, ærgrer sig. Hun fortæller, at selskaberne har pligt til at udlevere rettigheder på skrift, når fly aflyses, eller der er forsinkelser på mere end to timer.

- Som flypassager i EU har man en række udmærkede rettigheder, hvis man kommer ud for forsinkelser eller andre gener på rejsen.

- Men reglerne er komplekse, og man kan ikke forvente, at alle flypassagerer skal kende disse regler. Generelt må vi sige, at branchen er for dårlig til at oplyse om rettighederne, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/