SAS har varslet lockout af danske piloter og kabinepersonale.

Det bekræfter virksomheden fredag formiddag.

Lockoutvarslet kommer efter, at mere end 1.000 SAS-piloter har varslet om en potentiel strejke. Det skriver mediet Finans.

Men hvad betyder det?

En lockout er det omvendte af en strejke. Det vil sige, at arbejdsgiver nægter en ansat at komme på arbejde.

Det drejer sig om cirka 1.000 SAS-piloter i Sverige, Norge og Danmark, der har varslet strejke fra på onsdag af.

Konflikten udspringer af, at de to parter ikke er lykkedes med at blive enige om en ny overenskomst, siden den gamle udløb 1. april i år.

Hertil kommer også, at SAS kæmper for at få gennemført en redningsplan kaldet 'SAS Forward', hvor et af hovedpunkterne er, at udgiften til medarbejdere vil nedbringes.

I torsdags kom det så frem, at SAS har varslet lockout af piloterne i Sverige. Efterfølgende er både danske piloter og kabinepersonale også blevet varslet lockout.

En udvikling af konflikten, som SAS' pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, beskriver som »en naturlig optrapning.«

Det betyder også, at varslet om lockout og strejke skal trækkes tilbage, hvis arbejdet skal gennemføres.

Ifølge det norske medie NRK har SAS i Norge varslet, at en strejke i yderste konsekvens kan medføre fyringer.

»Ved en eventuel strejke vil selskabet gøre sig konkrete vurderinger om eventuelle opsigelser i tråd med de effekter, som en eventuel strejke vil få,« lyder det i et skriftligt svar fra SAS' norske pressechef, Tonje Sund, til NRK.

En potentiel strejke eller lockout vil betyde, at alt arbejde vil blive nedlagt og flyafgange vil blive aflyst.