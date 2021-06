Se videoen og tag med en tur i kælderen i Villa Vendetta, som er Tivolis nye forlystelse.

Her kommer B.T.-journalisten på en rejse, hvor modet i den grad bliver testet af i villaens mørke afkroge.

I Villa Vendetta går historien på, at der i mange år har boet en familie i H.C. Andersen Slottets kælder.

I Tivolis pressemeddelelse lyder det:

»Ingen ved rigtig, hvem de er, men en ting er sikkert, og det er, at årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge, som alle bør holde sig langt fra. Noget, som gæsterne snart vil erfare, når de i en futtogsformation går gennem familiens hus, sådan at chok og forskrækkelser flyder fra krop til krop, og ingen slipper for at mærke gyset.«

Skal du prøve Villa Vendetta?

Og faktisk viser det sig, at det kan være en fordel at være god til gys.

Ifølge Mathias Clasen, som forsker på Aarhus Universitet og er leder af The Recreational Fear Lab, har gyserfans nemlig håndteret coronapandemien bedst.

Det viser et nyt studie:

»De (gyserfans, red.) oplevede færre søvnproblemer, koncentrationsbesvær og havde generelt færre psykiske problemer end dem, der ikke var gyserfans. Og det tror vi er, fordi de er vant til at regulere deres følelser. Den dér diffuse følelse, mange af os oplever under en pandemi, den dér fritsvævende angst er måske derfor nemmere at håndtere for dem, der dyrker gys, fordi de er vant til at regulere deres angst,« siger Clasen i Tivolis pressemeddelelse.