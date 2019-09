»Det ser bedre ud, end det nogensinde har gjort før.«

Der er glæde at spore i stemmen hos direktør for Kollegiekontoret i Aarhus, Per Juulsen. Det er lykkedes at finde boliger til alle de nye studerende, der har søgt, og det er historisk i Smilets By.

»For første gang nogensinde har alle, der har søgt i forbindelse med studiestart, fået en bolig. Det plejer først at ske hen i oktober/november. Det er aldrig sket før, at det er faldet på plads så tidligt,« fortæller Per Juulsen.

Forklaringen skal ifølge direktøren findes på boligmarkedet.

Camilla Rosenkilde bor i en 52 kvadratmeter stor studiebolig med udsigt over vandet i Aalborg centrum. Vis mere Camilla Rosenkilde bor i en 52 kvadratmeter stor studiebolig med udsigt over vandet i Aalborg centrum.

»Antallet af studerende er nogenlunde konstant, men der er kommet flere studieboliger samtidig med, vi oplever, at efterspørgslen er faldet lidt. Det tolker vi som et udtryk for, at flere studerende søger ud på det private marked, hvor udbuddet også er blevet større,« siger Per Juulsen.

Siden 2010 er der kommet 7.440 små boliger i Aarhus, og ifølge et notat fra Dansk Byggeri er der lige nu ungdomsboliger til 25 procent af de studerende i Aarhus.

Til sammenligning gælder det kun 15 procent af de studerende i København. I Odense og Aalborg er der også gode muligheder for at få tag over hovedet til en overkommelig pris som studerende.

B.T. kunne mandag fortælle, hvordan de københavnske studerende møder grædende op på boligkontoret og må vente minimum et halvt på at få tilbudt en studiebolig, der kan ligge 30 kilometer væk fra studiet og koste hele SU'en og mere til.

På Kollegieboligselskabet i Odense, er situationen langtfra lige så desperat, fortæller udlejningschef Henning Blume Islund.

»Vi har 'tag over hovedet'-garanti. Som studerende er man derfor garanteret en midlertidig bolig, det kan være et vandrerhjem, en sovesal eller lignende, indtil man finder et permanent sted at bo.«

Henning Blume Islund fortæller, at man forventer, at alle, der er i gruppe C (studerende, som ikke bor i Odense Kommune, har studiestart i efterårssemesteret 2019, og som søger alt med en maksimum husleje på 2.800 kroner, red.), har en permanent bolig inden 1. december 2019.

De, der bor i Odense eller ikke søger alt, vil formodentlig begynde at få tilbud efter 1. oktober, men det afhænger meget af, hvilken type bolig de søger samt beliggenhed.

Bikuben Kollegiet på Aalborg Havn. Vis mere Bikuben Kollegiet på Aalborg Havn.

»Men søger man i god tid, og sætter man sin indflytningsdato et par måneder før 1. september, så er der en rigtig god mulighed for at få en permanent studiebolig til studiestart,« siger Henning Blume Islund.

Modsat studieboligerne i hovedstaden ligger de fynske studieboliger maksimalt syv-otte kilometer fra centrum, og størstedelen koster omkring 2800 kroner.

I Aalborg ligger 98 procent af studieboligerne inden for seks km fra centrum, og den dyreste etværelses på 50 kvadratmeter koster 4.630 kroner med internet, vand og varme.

»Men den er også stor, og så bor du i centrum på havnefronten med udsigt over vandet,« fortæller bestyrelsesformanden i AKU-Aalborg, Michael G. Arentsen.

Der er ungdomsboliger til hver tredje studerende i Aalborg, og de nordjyske studerende har dermed de bedste muligheder for at få en studiebolig.

»Der har været ledige boliger til for blot få uger siden, men der er nu 'udsolgt' af kollegie- og ungdomsboliger til studiestart, og der er heller ikke meget tilbage til den 15. september og den 1. oktober,« fortæller Michael G. Arentsen.

I både Aalborg, Odense og Aarhus er der 'tag over hovedet'-garanti, der betyder, at du som studerende er garanteret et midlertidigt sted at bo, indtil du finder en permanent studiebolig.