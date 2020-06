Tirsdag måtte et F-16 fly fra det danske forsvar foretage en sikkerhedslanding i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Det bekræfter Forsvarskommandoen overfor TV 2.

Forsvarskommandoen kan ikke oplyse, hvorfor det 15 meter lange jagerfly flyet måtte sikkerhedslande, men de meddeler, at flyet nu er ved at få installeret en ny motor.

Billeder taget onsdag eftermiddag viser, hvordan mekanikere er i gang med at arbejde på F-16 flyet, der står parkeret på landingsbanen i et afspærret område.

I forbindelse med sikkerhedslandingen blev der oprettet en militær zone i lufthavnen, så Forsvaret har mulighed for at bevogte flyet.



På Twitter oplyser Københavns Politi onsdag eftermiddag, at den militære zone bliver forlænget til i morgen, torsdag.

Københavns Lufthavn er normalt forbeholdt kommercielle fly, og derfor er et F-16 fly på landingsbanen et uvant syn.

