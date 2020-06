13 meter.

En ganske kort afstand. Men en kort afstand med meget stor betydning.

Ægteparret Henrik Andersen og Christel Reese er blandt de mange husejere med bopæl tæt ved Flyvestation Skrydstrup, som med Folketingets vedtagelse af Lovforslag 166 denne uge er kommet til at stå tilbage med sorteper.

På grund af de nævnte 13 meter.

F-35 kampflyet under testflyvning på Flyvestation Skrydstrup i maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det samme er Steen Andersen og hans hustru, Anne-Marie. På grund af en afstand på 20 meter.

Ligesom Christina Rosendahl og hendes mor. Og mange andre.

De er alle blandt ejerne af de 1.600 ejendomme, som ud fra computersimulerede lydberegninger er placeret i såkaldt gul zone, hvor lydniveauet er sat til at være under 100 decibel, når Forsvarets kommende F-35-kampfly går i luften.

Det betyder, at staten dermed ikke er forpligtet til at opkøbe beboernes huse, hvis ejerne ønsker det, når de 27 nye F-35 kampfly om få år brøler afsted og forventeligt laver betydelig mere larm end de nuværende F-16’ere.

(ARKIV) F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup, onsdag den 22. maj 2019. Producent af Danmarks 27 nye kampfly er lykkedes med at tvinge stykprisen ned. Det betyder dog ikke, at der bliver råd til flere fly, siger forsvarsministeren. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Kun 121 ejendomme tæt ved flyvestationen er ud fra beregningerne blevet placeret i rød zone.

For dem gælder det, at staten er forpligtet til at opkøbe huset, hvis larmen fra de kraftfulde Lockheed Martin-jagerfly viser sig at være uudholdelig for dem, der bor der. Eller hvis værdien på huset rasler ned.

Men det gælder ikke i gul zone. For beboerne her er kompensationen på et betydeligt lavere niveau.

»Lige derovre går grænsen til rød zone,« forklarer 72-årige Steen Andersen, mens han står i sin have og peger hen mod en bræmme blot 20 meter væk.

»Vi er, ud fra ministeriets computermodel, blevet beregnet til at få et lydniveau på 99,3 dB. Altså 0,7 decibel fra at komme i rød zone. Jeg synes, det er noget teoretisk bras. Man bruger godt nok argumentet, at når først flyene kommer, så kan man lave detailmålinger - altså rigtige målinger på stedet - og så eventuelt se på det igen. Men det vil jeg se, før jeg tror det. Løbet er jo nok alligevel kørt,« siger Steen Andersen, som ikke har meget tilovers for Forsvarsministeriets ageren i sagen:

»Meget arrogant og hele tiden et nyt svar, en ny undskyldning, en ny forklaring. Det er et miskmask, det hele. Skiftende ministre, der ikke rigtig har haft styr på det. Det er virkelig, virkelig ikke håndteret på en ordentlig måde. Det her betyder værdiforringelse i en nedadgående spiral,« siger Steen Andersen.

Henrik Andersen og Christel Reeses ejendom på P. Grejsens Vej er på det rød-gule kort blevet delt midt igennem. Selve huset ligger de førnævnte blot 13 meter på den ‘forkerte’ side - den gule - af stregen på kortet, der danner grundlag for, hvilken kompensation man er berettiget til.

»Ud fra computermodellen er vi sat til at have 99,7 dB på den ‘gule’ side, hvor huset er, mens der er over 100 dB på den anden side. Men lyd bevæger sig jo ikke sådan fuldstændig efter en lige streg,« konstaterer Henrik Andersen.

Han og hustruen, som begge er gået på pension, har set frem til at sælge ejendommen for at flytte tættere på den øvrige familie og bo hele året i sommerhuset. Men lige nu og her sætter de formentlig ikke deres smukke ejendom ved Skrydstrup til salg, fordi Folketingets beslutning er så tæt på og prisniveauet for området tilsvarende usikkert.

Agnes Rosenlund har som formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer kæmpet i årevis for at få alt frem i lyset fra myndighederne om følgerne af de kommende F-35-kampfly.

»Det har aldrig været en kamp mod flyene. Det er der nogle, der har opfattet det som, men det har det aldrig været. Det har været - og er stadig - et arbejde for at sikre en bedre proces. At man skal behandles ordentligt. På nogle punkter er vi blevet hørt. På andre er vi ikke,« siger Agnes Rosenlund.

»I forhold til graduering har forsvarsministeren overhovedet ikke villet lytte til os. Det er bare blevet fejet af bordet,« siger hun.

Det ligger i lovforslaget, at man inden for de første ti år, fra F-35-jagerne kommer til Skrydstrup, som beboer kan beslutte sig, hvilken del af kompensationsmodellen man vil vælge. Den betyder, at man i gul zone får 70.000 kroner eller får lydisoleret sit hus.

I rød zone kan man kræve, at staten opkøber ejendommen til aktuel pris. Eller man kan tage imod 140.000 kroner. Eller få lydisoleret sit hus.

Agnes Rosenlund udelukker ikke, at det kan ende med et gruppesøgsmål mod staten begrundet i den naboretlige værdiforringelse.

»Men har man modtaget kompensation, kan man ikke rette søgsmål bagefter. Så er den mulighed væk. Derfor opfordrer vi også folk til lige at se tiden an og vente. Med mindre man for eksempel har truffet en endelig beslutning om at ville sælge til staten,« siger hun.