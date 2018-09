Tinder. Blind date. Speed-date. Bytur med vennerne. Eller sågar en singlerejse. Du føler måske, du har prøvet det meste og ikke er bange for at møde nye mennesker. Alligevel er det endnu ikke lykkedes dig at finde 'the one'.

Men hvad pokker er det så lige, der går galt, spørger forældre, venner og kollegaer, der udefra ser dig som hende den kønne pige eller den charmerende fyr, der for længst burde være afsat?

48-årige Anette Juul, der blev skilt i 2003, kender alt for godt til at være single.

»Jeg synes ikke, jeg har problemer med at møde nye mennesker. Men jeg vil rigtig gerne noget langvarigt og mere seriøst, og desværre synes jeg ikke, det er den type, jeg møder,« siger hun.

Anette blev skilt i 2003 - siden da har hun haft enkelte forhold, men ikke noget, hun rigtig føler, er blevet til noget seriøst. Vis mere Anette blev skilt i 2003 - siden da har hun haft enkelte forhold, men ikke noget, hun rigtig føler, er blevet til noget seriøst.

Dine mønstre har afgørende betydning for, om du er hende eller ham 'evighedssinglen', der har svært ved at finde en kæreste, selvom du måske gerne vil.

Det mener mastercoach og psykoterapeut Nina Askov, der for nylig har udgivet bogen 'Kørekort til kærligheden'.

»Det kunne jo være dejligt, hvis det for alle var lige til højrebenet at finde en kæreste. Men for nogle er det ofte mere kompliceret, og så er der nogle ting, man selv kan gøre for at ændre på det. Kan jeg f.eks. finde på at trække mig for tidligt eller være for lukket? Det er godt at få styr på sine mønstre, inden man møder en potentiel partner, fordi man så er klar, når det sker,« siger hun.

Mønstre er ofte et resultat af ens opvækst, og for nogle kan de altså spænde ben for at indgå i et forhold. Men simpel biologi er ifølge forfatteren også en del af forklaringen.

»Kvinder i dag tager måske mere initiativ, end de gjorde engang, og er mere frigjorte i forhold til sex. Det kan godt komme lidt i konflikt med vores urbiologi, hvor det er manden, der jager, og kvinden, der vælger,« siger Nina Askov.

Det er lidt det samme som at have været arbejdsløs. Man har sat nogle følere ud, og så bliver man lidt brændt. Og så mister man måske håbet Nina Askov, psykoterapeut og mastercoach

Når en kvinde har sex og får orgasme, udløses der nemlig såkaldt oxytocin (et hormon, red.), som i samspil med dopamin (et signalstof i hjernen, red.) kan udløse forelskelsen. Dermed kan der let opstå en uligevægt i den spirende relation, hvis manden endnu ikke har udviklet følelser.

Hans 'forelskelsescocktai'' består af en andre række hormoner (dopamin, testosteron og vasopression) og er længere tid om at bygge sig op. Så hvis kvinden vil mere end bare sex, er det en god ide at vente med det. Ikke for at være snerpet, men for at give hans forelskelse tid til at spire.

Anette Juul har ikke på den måde gransket sine mønstre, men hun er bevidst om, at hun ofte møder den samme type.

»Jeg kan være både snakkesalig og god til at lytte. Men jeg er ikke helt bevidst om, hvad det er, jeg udstråler. Jeg vil helst ikke ende som min egen mor, der som 75-årig stadig sidder alene for sig selv. Så håbet for, at det lykkes at finde manden i mit liv, har jeg da stadig,« siger hun.

Nina Askov håber på, at hun med bogen kan få singler, der har svært ved at finde kærligheden, til at gå mere rationelt til værks i jagten på den eneste ene, så man dels overvejer, hvad man søger i en kommende partner, og dels tager sig den fornødne tid til at lære et andet menneske at kende.

Fakta 1) Ekspertens gode råd: Sådan får du en kæreste 1 ) Spot dit mønster: Er du f.eks. typen, der altid skal please dine kærester, så du ikke får gjort de ting, du selv vil i et forhold? Tager du for lidt eller for meget initiativ? Falder du for mennesker, der ikke er tilgængelige? Kender du dit mønster, vil det fremover blive nemmere for dig at indgå i et ligeværdigt forhold, fordi du kan ændre på din egen adfærd, hvis ikke den fungerer. 2) Bryd dit mønster og gør noget andet: Lav en negativ- og positivliste. På negativlisten skriver du alt det dårlige, som det gamle mønster afstedkommer. Hvis du f.eks. har et mønster med altid at holde en bagdør åben og ikke forpligte dig, kan du her skrive manglende nærhed og kærlighed. På positivlisten skriver du ting, du kan opnå, hvis du til gengæld lærer dig selv at forpligte dig. Hver gang du føler dig fristet til at falde i den gamle adfærd, kan du holde disse lister for øje og på den måde motivere dig selv til at fortsætte træningen mod ny adfærd. 3) Afliv begrænsede forestillinger: Lad være med at affærdige en person uden først at undersøge, hvad vedkommende har at byde på. F.eks. kan du have en bestemt forestilling om, at du ikke gider nogen, der har børn, fordi det er for bøvlet, eller at du ikke kan med akademikere eller håndværkere. Dine fastlåste overbevisninger kan være udviklingens og kærlighedens største fjende og kan udfordres. Kilde: Kørekort til Kærligheden af Nina Askov. Forlaget Muusmann.

Det er ellers stik imod den datingkultur, der for tiden eksisterer. Med Tinder skal der nemlig kun et enkelt 'swipe' til, før den næste mand eller kvinder byder sig til.

»Desværre er vi i dag så hurtige til at sætte mærkater på hinanden i stedet for at se hinanden mere nuanceret. Som f.eks. hvis en kvinde siger, at en mand ikke er en rigtig mand, hvis han ikke hurtigt nok inviterer hende ud,« siger Nina Askov.

Hun har dog fuld forståelse for, at det ER svært at navigere i datingjunglen. Og endnu sværere, hvis man er flere år om at slippe sin status som single.

»Det er lidt det samme som at have været arbejdsløs. Man har sat nogle følere ud, og så bliver man lidt brændt og mister måske håbet,« siger Nina Askov, der derfor råder til, at man i stedet for at se dating som et middel til at få en kæreste i første omgang anskuer det som en træningsbane, hvor man opøver færdigheder i at spotte sine egne mønstre og gøre noget andet, end man plejer.

Fakta 2) Ekspertens gode råd: sådan får du en kæreste 1) Skriv en ønskeliste: Her skal man ikke lægge vægt på overfladiske ting i søgen efter kærligheden, dvs. indkomst, vægt og højde. Det er vigtigere at lægge vægt på ’hardcore karakteregenskaber’. Som f.eks. at du gerne vil have en partner, du kan samarbejde med, en der kan finde ud af sige undskyld og tage ansvar, når han/hun begår en fejl eller at vedkommende er tro. Listen kan hjælpe dig til at spotte det, når du møder det eller holde fast i, så du ikke giver køb på det, der virkelig betyder noget for dig. 2) Vær god ved dig selv: Hvis du fokuserer på fejl og mangler, f.eks. ved dit udseende, vil det være det, der kommer til at fylde i din selvopfattelse. Fokuser på at have gode tanker om dig selv, vil det smitte af på din udstråling og de ting, du gør. Hvis du f.eks. tænker om dig selv, at du er dejlig, levende og kærlig, vil du have lettere til smil og til at komme i snak med folk omkring dig, end hvis du tænker du er forkert og uelskelig. 3) Hav tålmodighed: Kærligheden indfinder sig ikke nødvendigvis på første date. Den kommer som regel, efterhånden som vi lærer hinanden at kende og begynder at slappe af i hinandens selskab. Giv derfor relationen tid, så I på den måde ordentlig kan tage stilling til, om der er potentiale eller ej. Kilde: Kørekort til kærligheden. Forlaget Muusmann.

»Hvis du f.eks. er lidt for hurtig, skal du måske sænke tempoet lidt.«

Du kan læse hele Anettes historie her og læse om, hvordan det gik, da hun blev coachet af Nina Askov.