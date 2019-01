Dagene, hvor H.C. Andersen betragtes som svagelig, skal nå sin ende, mener bagmand til spil om forfatteren.

Fra søndag kan danskere møde en helt anderledes udgave af H.C. Andersen end den, som de måske kender. Her udkommer spillet "HCA - Prinsessen og Fyrtøjet" til smartphones og tablets.

Spillet skal ifølge Per Rosendal, der har skrevet en masterafhandling om opfattelsen af H.C. Andersen og står bag spillet, være underholdende. Men det skal også gøre op med en opfattelse af forfatteren som svagelig.

I stedet vil spillet portrættere ham som en rejsende, der skal gennem hårde prøvelser både fysisk og socialt.

- Vi bærer alle sammen på den fælles historie om H.C. Andersen som en lidt sølle og latterlig karakter, som vi griner af i stedet for at grine med, siger Per Rosendal.

- Vi kender ham for krydsene i dagbogen, og alle anekdoterne om hans svagelighed. Billedet af ham som en sølle mandsling passer ikke med, hvad han har bedrevet. Også ud over hvad han også har bedrevet som forfatter.

Spillet er et eventyrspil med en handling, der hverken er taget fra H.C. Andersens liv eller et af hans eventyr. I stedet er det et forsøg på at bygge et nyt eventyr op under de vilkår, som forfatteren har levet under.

- Det er en slags moderne eventyr, hvor vi følger ham som ung, hvor han kommer til København som 14-årig, siger Per Rosendal om spillet.

- I løbet af spillet, som varer syv-otte timer at gennemføre, får vi etableret ham i København. Og går også gennem den sociale rejse, som han også går gennem.

Spilmageren angiver klart, at spillets handling "langt fra" er biografisk. Men ifølge Per Rosendal kan man alligevel sagtens stadig blive klogere på H.C. Andersen.

- Det er et eventyr, der rummer de samme elementer som hans eget liv, siger Rosendal.

For at få adgang til spillet skal man betale 49 kroner. Derudover er der ifølge bagmanden ikke nogle muligheder for tilkøb i spillet.

Per Rosendal håber, at spillet ændrer opfattelsen af H.C. Andersen, som han mener fortjener et mere robust omdømme.

- Der mangler en anerkendelse af det mod, den livsvilje og den styrke, som han har haft. Både socialt og på det menneskelige plan har han gået gennem alle mulige prøvelser, der har været farlige.

- Og han har klaret dem. Modsat stort set alle andre på hans tid. Det synes jeg, vi bør have respekt for, siger Per Rosendal.

/ritzau/