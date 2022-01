Et møde på afterski i Val Thorens i Frankrig for seks år siden blev startskuddet til den aarhusianske Resturant Sylt i Mejlade, der åbnede 2. januar 2020. Nu – to år senere – lukker restauranten ved udgangen af måneden.

»Vi trækker stikket nu, og så stopper vi på toppen,« fortæller restaurantens ejere, Anders Larsen og Nickolai Bruun, da B.T. snakker med dem tirsdag formiddag.

Først skal vi en tur tilbage i tiden. De to kammerater Anders Larsen og Nickolai Bruun møder hinanden for seks år siden.

Nickolai er taget til Frankrig for at arbejde som kok. Men lynhurtigt går det op for ham, at det er sjovere at arbejde i nattelivet og efterfølgende fyre den af til den lyse morgen.

Og det til hans store held. Det er nemlig her, han møder Anders. Og fra start slår venskabet gnister.

Samtalen falder næsten med det samme på deres store, fælles interesse: kokkefaget. Herfra tager det fart.

»Vi er nærmest med det samme enige om, at det kunne være vildt sjovt at have vores eget sted,« fortæller Anders Larsen.

Og så spoler vi tiden frem til 2. januar 2020, hvor de to kammerater åbner dørene for Resuturant Sylt i Mejlgade i Aarhus midtby.

»Vi får den her mulighed, hvor vi kan leje et billigt lokale, og hvor meget af inventaret allerede er her, så vi kan komme utrolig billigt i gang,« fortæller Nickolai Bruun.

Siden januar 2020 har restaurant Sylt serveret mad i hjertet af Aarhus. Foto: Privatfoto Vis mere Siden januar 2020 har restaurant Sylt serveret mad i hjertet af Aarhus. Foto: Privatfoto

Planen er klar. Det skal være et lille, hyggeligt sted, hvor de selv og gæsterne kan hygge sig.

Og det lykkes også.

»Det første år går rigtigt godt. Vi har stor opbakning, og det er skidesjovt,« fortæller de to ejere.

Men så rammer nedlukningen.

»Vi går hjemme i fire og en halv måned. Vi bliver trætte af det hele. Vi har sparet op for at ansætte nogle, men er så nødt til at lukke, og da vi starter op igen er det mere eller mindre fra nul.«

Herefter går tiden, som de selv beskriver det, med arbejde hele tiden, ingen frihed og hyggen bliver lige så stille ændret til en sur pligt.

»Det er selvfølgelig stadig hyggeligt, men det er ved at være lidt for meget,« siger Anders Larsen.

I tiden med restriktioner er der kun plads til 12 gæster i restauranten ad gangen, og det er nok til lige akkurat at overleve økonomisk, men der bliver ikke tjent penge.

Den store usikkerhed, der er med coronasituationen, spiller derfor også en stor rolle i beslutningen om at lukke ved månedens udgang.

»Med fuld kapacitet kan vi lave et pænt overskud og have råd til at ansætte folk, men det er så svært at regne med lige for tiden, da det hurtigt kan skifte i en anden retning,« siger Anders Larsen og tilføjer:

»Vi trækker stikket nu, og så stopper vi på toppen, og så bliver det netop ikke den her øv-ting, men stadig en positiv historie,« fortæller de.

De er stadig gode kammerater og elsker at bruge tiden sammen. Derfor er det også vigtigt, at de får hele januar med.

»Det er til ære for vores stamgæster. Så kan vi få sagt farvel til dem, og de kan få den sidste gode oplevelse.«

Og så er spørgsmålet blot, hvad der skal ske efter den 29. januar, hvor restauranten lukker og slukker.

»Jeg tager en pause, men bagefter bliver det måske noget med catering. Det skal i hvert fald bare ikke være et job, hvor jeg skal arbejde om aftenen,« fortæller Nickolai Bruun.

For Anders Larsen vedkommende skal han tilbage til København, hvor familie og venner er. Hvad han skal bruge tiden på arbejdsmæssigt, ved han ikke endnu.

Venneparret udelukker ikke, at det bliver til et gensyn med restaurationsbranchen på et senere tidspunkt.

Men når snakken falder på Val Thorens og nattelivet, er de ellers enige venner lidt mere splittede.

»Jeg er blevet for gammel,« siger Nickolai Bruun meget hurtigt, mens Anders Larsen er noget mere åben.

»Det kan da godt være. Det er fandeme sjovt,« siger han.