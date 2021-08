Et Hercules-fly med evakuerede fra Afghanistan lettede lørdag aften fra Kabul med retning mod Danmark.

Ombord sad mere end 80 personer - hvoraf mange er på den såkaldte danskerliste.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) på Twitter:

»Jeg kan bekræfte, at et dansk Hercules-fly i går aftes (lørdag, red.) lettede fra Kabul. Denne gang med over 80 ombord,« siger hun og tilføjer:

»Flest fra de danske lister - men vi hjalp også andre europæiske lande.«

Forsvarsminister Trine Bramsen:

Lørdag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at 450 personer indtil videre var blevet evakueret fra Kabul med kurs mod Danmark.

Samtidig lød det, at der var mellem 90 og 100 personer på danskerlisten i Afghanistan.

Danskerlisten er en liste, man kan tilmelde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside. På listen er danske statsborgere eller personer med lovligt ophold i Danmark.