Et stopfyldt toilet er ulækkert, uanset hvor det er placeret.

Men når det står på en svensk fjeldstation, er det ikke sådan at finde et alternativ.

Det fik Karina Brock Wilhelm fra Dragør i sidste uge i den grad at mærke på egen krop.

Et stort udbrud af diarré betød, at hun sammen med flere hundrede andre måtte evakueres fra Kebnekaise Fjällstation med helikopter.

På grund af et stort stenskred, der i vinteren ødelagde kloakeringen, er der nu kun tre såkaldte muldtoiletter og fem festivaltoiletter til rådighed for vandrerne.

Et muldtoilet er et hul i jorden med et lille træskur omkring.

Og så er der kun én håndvask.

»Jeg er afsted med min kæreste, og vi havde tænkt, at det kunne gå galt. En del sprang håndvasken over, da der var kø i en halv time ved den. Heldigvis blev ingen af os to syge,« fortæller den 51-årige Karina Brock Wilhelm til B.T.

Hun har været spejder i mange år.

»Flere brugte håndvasken til at børste tænder, som man jo gør derhjemme, uden at tænke nærmere over det. Men som gammel spejder ved jeg, at man aldrig skal børste tænder i nærheden af toiletbygninger. Man skal altid børste i sin egen lejr,« fortæller hun.

Vandrestationen Kebnekaise Fjällstation er stor, og der er også restaurant med egen buffet og mulighed for at spise tre retters mad.

»Hygiejnen er vigtigere der, end på mange af de andre mindre stationer. Og når toiletterne så går i stykker kan det gå galt. De var helt fyldte, og de er jo ikke sådan lige at tømme. De skal flyves ned med helikopter. Jeg så en ung kvinde, der gik rundt med en klud og en sprayflaske med rengøringsmiddel, men hun var jo på en umulig opgave,« fortæller Karina Brock Wilhelm.

Der er flot ved Kebnekaise i det nordlige Sverige, men det er ikke et rart sted at strande midt i et udbrud af diarré. Det måtte danske Karina Brock Wilhelm i sidste uge sande. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er flot ved Kebnekaise i det nordlige Sverige, men det er ikke et rart sted at strande midt i et udbrud af diarré. Det måtte danske Karina Brock Wilhelm i sidste uge sande. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Stationen er nu blevet lukket frem til torsdag i næste uge.

»Med al respekt for de unge mennesker, der jo arbejder der for at tjene lidt penge om sommeren, så skal man nok have kigget på nogle af procedurer, der er for hygiejnen på stedet. Og så skulle man nok også have lukket stationen ned noget før,« siger hun.

Ledelsen på Kebnekaise Fjällstation oplyser til Ritzau, at sygdommen er blevet bragt til stationen fra andre dele af vandreturen.

Den ulækre oplevelse har nu ikke skræmt Karina Brock Wilhelm.

»Jeg er klar til at tage afsted igen. Planen er, at vi skal afsted om to år,« siger hun.