Helsingør Byråd har slækket på krav for boligområdet Nøjsomheden, så 45 boliger kan huse evakuerede beboere.

Helsingør Byråd har besluttet, at de 45 ledige lejligheder i boligområdet Nøjsomhed kan benyttes til at genhuse evakuerede beboere fra boligområdet Stævnen.

Det har byrådet besluttet på et ekstraordinært byrådsmøde fredag. Det skriver Helsingør Byråd i et referat fra mødet.

For en uge siden blev beboerne i 65 boliger evakueret, da ingeniører under en skimmelrenovering fandt ud af, at der var risiko for nedstyrtning.

Boligselskabet Boliggården skal genhuse de 122 beboere, men de har ikke nok boliger til at komme i mål med det.

Derfor anmodede de byrådet om tilladelse til at slække på kravene for 45 boliger i boligområdet Stævnen.

Det har Helsingør Byråd hastebehandlet fredag - og givet tilladelse til.

Kriterierne for de 45 ledige lejligheder lød på, at beboerne over 60 år og uden hjemmeboende børn får fortrinsret til boligerne.

I referatet fra byrådsmødet står der, at "det er Boliggårdens forventning, at en ændring af alderskriteriet vil kunne bidrage til at løse genhusningsudfordringerne".

Det er dog ikke alle evakuerede beboere, der er lige tilfredse med den løsning.

Helsingør Dagblad har talt med Camilla Feldschau Petersen, der sammen med sin datter udgør to af de 122 beboere, der står uden hjem.

Og hun er bestemt ikke glad for Boliggårdens løsning.

- Mine forældre har altid sagt til mig og min søster, at vi ikke måtte gå rundt på Nordvej og Sydvej, fordi det er et utrygt område, siger Camilla Feldschau Petersen til dagbladet.

Boligområdet Nøjsomhed blev udpeget som parallelsamfund i 2018 på det der i folkemunde kaldes for ghettolisten.

Det er endnu uvist, om det vil være muligt for de evakuerede beboere at sige nej tak til et tilbud om genhusning.

Det har boligselskabet nemlig endnu ikke et svar på.

Det skriver Helsingør Dagblad, der har talt med Dorte Christensen, der er kommunikationskonsulent hos Boliggården.

/ritzau/