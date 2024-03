Man skal ikke underkende, at det er en grim situation, beboerne i Snekkersten står i, lyder det fra kommunen.

Evakuerede beboere fra Snekkersten er blevet tilbudt krisehjælp fra eksperter under det lokale beredskab.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

- Vi skal ikke underkende, at det er grimt, at beboerne har måtte flytte væk på den måde, siger Helsingør Kommunes beredskabschef, Jesper Ingemann-Petersen, til mediet.

Sent fredag blev beboere fra 65 boliger, der er administreret af selskabet Boliggården, evakueret på grund af nedstyrtningsfare.

De berørte beboere afventer stadig, hvad fremtiden skal bringe i forhold til deres boligsituation. Det er blandt andet på den baggrund, at Boliggården har aktiveret kommunens beredskab og spurgt om muligheden for krisehjælp til beboerne.

Alle berørte beboere bliver inviteret til et fælles krisemøde fredag, skriver Sjællandske Nyheder.

Det var under en skimmelrenovering, at faren for nedstyrtning blev opdaget. Problemer med konstruktionerne i de 65 boliger gjorde, at beboerne blev hasteevakueret fredag aften.

Beboerne må endnu ikke vende hjem. Der er stadigvæk fare for nedstyrtning.

Tirsdag aften udsendte Boliggården en pressemeddelelse, hvor selskabet skrev, at det var ved at lave aftaler om møblerede genhusningsboliger.

Forventeligt kan de første beboere flytte ind i en midlertidig genhusningsbolig inden ugens udgang, skrev boligselskabet.

Det lød også, at selskabet fortsat dækker den midlertidige indlogering, som der er tilbudt beboerne, indtil genhusningsboligerne er fundet.

Det vil sige, at selskabet dækker alle udgifter til hotelophold med videre.

Det har været diskuteret, hvorvidt det er beboernes egne forsikringer eller boligselskabets forsikring, der skal betale for beboernes genhusning.

Mandag aften udsendte boligselskabet en pressemeddelelse, hvori det lød, at hverken Boliggården eller de evakuerede beboerne er dækket af forsikringen.

/ritzau/