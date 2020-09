»Der er nogen, der står til at miste deres lejlighed. Så ja, folk er desperate.«

Lærerstuderende Eva Raagaard Schmidt lægger ikke fingre imellem, når hun fortæller om den situation, som hun og hundredvis af andre studerende står i eller snart ender i.

En situation, som de fleste kan relatere til.

En situation, hvor der simpelthen ikke er penge nok på kontoen. Hvor de månedlige indtægter ikke rækker til den 30. eller 31. i måneden.

En situation, der er opstået, efter coronavirussen i marts satte Danmark og resten af verdenen i skak.

Her blev det danske samfund nemlig mere eller mindre lukket ned, og det havde en særlig betydning for mange af de studerende, der supplerer deres SU med et sideløbende studiejob.

Ét er nemlig, at den slags stillinger er nemme at skære væk i krisetider, men noget andet er, at en del studerende arbejder som eksempelvis tjenere, bartendere og lærervikarer ved siden af deres uddannelse.

Og når restauranter, caféer og skoler har været lukket ned i det omfang, som det har været tilfældet, er det jo praktisk talt umuligt at få timer i den slags jobs.

Står du også i en situation, hvor coronavirussen har skabt et alvorligt økonomisk problem for dig? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Med andre ord: Mange studerende er gået væsentligt ned i timer eller har simpelthen mistet deres studiejob. Deres økonomiske sikkerhedsnet.

Derfor valgte regeringen i marts at lave en ordning, hvor de studerende kunne få lov at søge et forøget SU-lån, så de hver måned kunne låne godt 6.000 kroner af staten.

Det svarer til den dobbelte takst af en måneds SU-lån.

På den måde har de studerende forgældet sig yderligere, men til gengæld har der været råd til at betale husleje og få mad indenbords.

Ordningen sluttede imidlertid i august måned, men det er de studerendes kamp med deres studiejob bestemt ikke.

»Min kæreste er lige blevet fyret, og det er helt umuligt at finde et nyt i denne her tid. Der er enormt mange om buddet, og ingen tør hyre os,« fortæller Eva Raagaard Schmidt til B.T.

Derfor står de studerende nu i en situation, hvor de kan få deres normale SU og en måneds SU-lån pr. måned, men det er ikke nok penge for mange.

»Der er en del, der har brug for mere end det, så vi er i en situation, hvor nogle vil være nødt til at opsige deres lejligheder eller droppe ud af studiet,« siger den lærerstuderende.

Kan du forstå de studerendes opråb?

Dette er dog ikke i nogens interesse, så Eva har oprettet en underskriftsindsamling for at få politikerne til at forlænge ordningen med forøget SU-lån, og der er allerede cirka 400 personer, der har skrevet under.

De studerende spørger altså ikke om 'gratis penge', som mange danskere i teorien har fået i form af kompensationspakker. Nej, de spørger blot om at få lov til at låne mere.

Og det er ikke umuligt, at de får lov til det.

I hvert fald ikke, hvis det står til SF.

»Det er en alvorlig situation, når folk eksempelvis må opsige deres lejligheder. Vi vil ikke have, at folk forgælder sig unødigt, men med de nye nedlukninger må vi se, om vi skal udvide ordningen igen. Så det vil jeg tage op med ministeren snarest,« siger Astrid Carøe, der er uddannelsesordfører hos SF.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.