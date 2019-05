I 2018 begav tv-vært og arkitekt Eva Harlou sig ud i nyt forretningseventyr.

Hun skulle lave indretningsopgaver for firmaet Earth Studio. Mere ville hun dengang ikke røbe.

»Men det er så nyt det hele, så jeg har ikke så meget at fortælle,« sagde tv-værten i maj 2018 til Se og Hør.

Nu viser årsregnskabet dog, at 2018 samlet set ikke bød på et overskud.

Nærmere bestemt endte året med et underskud på 415.840 kroner.

Det skriver Se og Hør.

Regnskabet viser samtidig, at Eva Harlou og en anden medarbejder hævede cirka 800.000 kroner fra firmaet i løn.

Selv om der er røde tal på bundlinjen, forventer ledelsen ifølge Se og Hør, at man i fremtiden vil forvandle indretningsvirksomheden til en profitabel forretning.

Eva Harlou, der tidligere har været vært på 'X Factor', ejer 25 procent af virksomheden, der også har milliardæren Winnie Liljeborg i ejerkredsen.

Winnie Liljeborg er kendt for at være med til at stifte smykkevirksomheden Panduro.

Eva Harlou danner privat par med grevinde Alexandras eksmand, Martin Jørgensen.

Fra 2008 til 2015 var hun gift med musikeren Thomas Troelsen.