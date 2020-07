Coronakrisen har sendt økonomien ud i en regulær krise verden over – ikke mindst i Europa.

Så stor en krise at EU-landenes samlede BNP, som er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi, skrumpede med 11,9 procent i andet kvartal.

Det viser en opgørelse, som Eurostat har offentliggjort fredag.

Ét af de lande, som er allerhårdest ramt af coronakrisen, er Spanien, hvis økonomi skrumpede med 18,5 procent fra april til juni – vel at mærke efter allerede at være skrumpet med 5,2 procent i årets tre første måneder.

Særligt flere sydeuropæiske lande, som har haft et stort antal coronarelaterede dødsfald, er at finde på listen over lande, som er hårdest ramt på økonomien som følge af krisen.

Eksempelvis Frankrig, hvis BNP er faldet med 13,8 procent i andet kvartal, og Italien, hvor tallet er 12,4 procent.

Og der er altså tale om tal, som vidner om et historisk knæk i Europas økonomi.

Ifølge Eurostat er faldet det største, som er set, siden de begyndte at opgøre tallene i 1995.

Andrew Walker, som er økonomisk korrespondent hos BBC, kalder tallene frygtindgydende, men ikke overraskende.

'Eurozonen inkluderer nogle af de lande, som har haft flest coronarelaterede dødsfald,' skriver han i en analyse og tilføjer:

'Mange lande havde meget strenge restriktioner i starten af pandemien, og under alle omstændigheder har mange mennesker været nervøse for at sætte sig selv i situationer, hvor de potentielt kunne blive smittet. Resultatet er nogle ekstraordinære fald i den økonomiske aktivitet.'

Som et eksempel nævner korrespondenten Spanien, hvor en stor gruppe af serviceindustrierne, som dækker transport, restauranter og hoteller, led et fald på mere end 50 procent i den første halvdel af 2020.