Europæiske byers klimakamp kan være med til at løfte ambitionerne på nationalt niveau i EU, mener professor.

Samtlige EU-lande - herunder også Danmark - har i deres nationale klimaplaner ikke forholdt sig direkte til, hvordan udledningen af drivhusgasser skal takles konkret i deres byer.

Det fremgår af en ny klimarapport, som forskere fra Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) står bag.

De har sammen med FN undersøgt, om og i hvor høj grad verdens lande har skrevet klimaplaner - det, der kaldes NDC'er - for byer ind i deres nationale klimaplaner.

Ifølge professor Nicola Tollin, der har ledet gruppen af forskere, betyder udeladelsen af byer ikke, at EU's klimaplan ikke har nogen betydning for europæiske byers klimakamp.

- Men det betyder, at vigtigheden af konkrete handlingsplaner for byerne ikke bliver anerkendt, mener han.

- Jeg mener, at byerne kan være med til at hjælpe lande med at være mere ambitiøse, for hvis et land indser, hvad en by kan gøre, kan det være med til at løfte hele det nationale niveau.

EU som helhed har en NDC, som vi i Danmark hører under. NDC står for nationally determined contributions - på dansk nationalt bestemte bidrag.

Rapporten fra SDU falder sammen med et åbent brev fra en række storbyborgmestre i Europa. De opfordrede tirsdag EU til at sende flere klimamidler deres vej i fremtiden.

En af medunderskriverne er Sophie Hæstorp Andersen (S), der er overborgmester i København.

I København forventer man allerede i 2025 at have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med 80 procent, oplyste hun tirsdag.

- Det viser jo bare, at vi i langt de fleste byer har reduceret udledningerne hurtigere end de nationalstater, vi er medlem af, lød det.

Dermed er man et stykke foran Danmark som helhed, der i 2030 har et mål om at have reduceret det med 70 procent.

Det er særligt højindkomstlande - eksempelvis Danmark og andre EU-lande - der ikke har nævnt byer i nationale klimaplaner.

Det modsatte gælder for lav- og mellemindkomstlande som Kina, Indien og Tyrkiet.

I rapporten er det beskrevet, at cirka 35 procent af verdens lande enten har meget lidt om eller slet ikke nævner byer i deres nationale klimaplaner.

Det er et problem, mener professoren, for 70 procent af verdens energiforbrug og 60 procent af de globale drivhusgasser kommer herfra, siger han.

Nicola Tollin mener, at Danmark bør være et foregangsland på det område, blandt andet for at inspirere resten af EU til at gøre noget som en samlet enhed.

