Coronakrisen har sat dybe spor i et hav af virksomheder over hele verdenen.

Og IT-giganten IBM er ingen undtagelse.

Virksomheden er nemlig på vej med en fyringsrunde, der kommer til at koste omkring 10.000 medarbejdere jobbet.

Det skriver Finans.

Mediet skriver, at det især vil være Tyskland og Storbritannien, som vil blive berørt af de mange fyringer.

»Vores beslutninger omkring medarbejderne er taget for at hjælpe vores kunder med at adoptere en åben cloud-platform og evner inden for kunstig intelligens. Vi vil også fortsætte med at foretage væsentlige investeringer i at træne og udvikle medarbejdernes evner i bedst at møde kundernes behov,« lyder det i en kommentar fra en talsperson fra IBM.

Også i Danmark vil der blive komme fyringer.

Det danske medie ITWatch skrev nemlig i begyndelsen af november, at over 300 medarbejdere fra IBM Danmark skal fyres.